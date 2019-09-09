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З Волині курсуватиме поїзд до моря

З Волині курсуватиме поїзд до моря
"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків ще на шість поїздів до курортних міст України. Так, з наступного тижня із Ковеля курсуватиме поїзд до Новоолексіївки.

Про це повідомляють у пресслужбі АТ "Укрзалізниці".

Також курсуватимуть поїзди до Херсона, Бердянська.

Поїзд №375/376 Харків — Херсон курсуватиме щоденно з Харкова з 5 липня, з Херсона з 6 липня.

Поїзд №86/85 Львів — Новоолексіївка вирушить зі Львова 5 липня, з Новоолексіївки 6 липня. До 12 вересня він курсуватиме щодня, після 13 вересня — через день.

Поїзд №88/87 Ковель — Новоолексіївка курсуватиме з Ковеля із 7 липня через день по непарних, з Новоолексіївки — з 8 липня через день по парних.

Поїзд №110/109 Львів — Херсон курсуватиме щоденно зі Львова з 3 липня, з Херсона з 4 липня.

Поїзд №261/262 Харків — Бердянськ курсуватиме з Харкова з 3 липня по 5 вересня через день по непарних, з Бердянська — з 4 липня по 6 вересня по парних днях.

Поїзд №282/281 Хмельницький — Генічеськ курсуватиме з Хмельницького через день з 8 липня, з Генічеська через день з 9 липня.

Квитки можна придбати через офіційний сайт компанії та в залізничних касах.

Нагадують, що поїзди проходять посилену дезінфекційну обробку перед та після рейсу. Також посилено обробку постільної білизни під час прання. У кожному вагоні встановлено санітайзер, яким можуть користуватися пасажири. Поїзні бригади забезпечені засобами індивідуального захисту, пройшли відповідні інструктажі та медогляд.

Для посадки в поїзд пасажири обов'язково повинні вдягти захисну маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці до вагона. З огляду на заходи безпеки пасажирам рекомендували якнайменше пересуватися по вагонах. Тимчасово у поїздах не пропонуватимуть напої та кондитерські вироби.

З Волині курсуватиме поїзд до моря

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Теги: Ковель, поїзд, море
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