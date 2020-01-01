Проїхав на заборонений сигнал світлофора: у Луцьку спіймали велосипедиста-порушника. ВІДЕО
Сьогодні, 18:57
На проспекті Соборності патрульні помітили велосипедиста, який проїхав перехрестя на заборонений жовтий сигнал світлофора, чим порушив правила дорожнього руху.
Інцидент трапився вчора, 30 червня, близько обідньої пори, інформує патрульна поліція у Волинській області.
Охоронці правопорядку на 26-річного власника двохколісного транспорту винесли постанову за вчинене адміністративне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 127 (порушення правил дорожнього руху особами, які керують велосипедами) КУпАП.
За недотримання цих правил чоловік сплатить штраф у розмірі 85 гривень. Останній погодився з правопорушенням та зобов'язався надалі дотримуватися ПДР.
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Інцидент трапився вчора, 30 червня, близько обідньої пори, інформує патрульна поліція у Волинській області.
Охоронці правопорядку на 26-річного власника двохколісного транспорту винесли постанову за вчинене адміністративне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 127 (порушення правил дорожнього руху особами, які керують велосипедами) КУпАП.
За недотримання цих правил чоловік сплатить штраф у розмірі 85 гривень. Останній погодився з правопорушенням та зобов'язався надалі дотримуватися ПДР.
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Коментарі 1
Взагалі багато водятлів (і не тільки вело) думають що на жовтий можна їхати))
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