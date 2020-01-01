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Проїхав на заборонений сигнал світлофора: у Луцьку спіймали велосипедиста-порушника. ВІДЕО

Проїхав на заборонений сигнал світлофора: у Луцьку спіймали велосипедиста-порушника. ВІДЕО
На проспекті Соборності патрульні помітили велосипедиста, який проїхав перехрестя на заборонений жовтий сигнал світлофора, чим порушив правила дорожнього руху.

Інцидент трапився вчора, 30 червня, близько обідньої пори, інформує патрульна поліція у Волинській області.

Охоронці правопорядку на 26-річного власника двохколісного транспорту винесли постанову за вчинене адміністративне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 127 (порушення правил дорожнього руху особами, які керують велосипедами) КУпАП.

За недотримання цих правил чоловік сплатить штраф у розмірі 85 гривень. Останній погодився з правопорушенням та зобов'язався надалі дотримуватися ПДР.




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Теги: Луцьк, порушення ПДР, велосипедист
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Коментарі 1
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Взагалі багато водятлів (і не тільки вело) думають що на жовтий можна їхати))
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