Проїхав на заборонений сигнал світлофора: у Луцьку спіймали велосипедиста-порушника. ВІДЕО





Інцидент трапився вчора, 30 червня, близько обідньої пори,



Охоронці правопорядку на 26-річного власника двохколісного транспорту винесли постанову за вчинене адміністративне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 127 (порушення правил дорожнього руху особами, які керують велосипедами) КУпАП.



За недотримання цих правил чоловік сплатить штраф у розмірі 85 гривень. Останній погодився з правопорушенням та зобов'язався надалі дотримуватися ПДР.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На проспекті Соборності патрульні помітили велосипедиста, який проїхав перехрестя на заборонений жовтий сигнал світлофора, чим порушив правила дорожнього руху.Інцидент трапився вчора, 30 червня, близько обідньої пори, інформує патрульна поліція у Волинській області.Охоронці правопорядку на 26-річного власника двохколісного транспорту винесли постанову за вчинене адміністративне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 127 (порушення правил дорожнього руху особами, які керують велосипедами) КУпАП.За недотримання цих правил чоловік сплатить штраф у розмірі 85 гривень. Останній погодився з правопорушенням та зобов'язався надалі дотримуватися ПДР.

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