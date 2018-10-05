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У Києві помер 6-річний хлопчик, якого жорстоко побив волинянин

У Києві помер 6-річний хлопчик, якого жорстоко побив волинянин
Прокуратура перекваліфікувала справу про жорстоке побиття у Києві 6-річного хлопчика його хрещеним через смерть дитини.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook речниця столичної прокуратури Надія Максимець, пише "ТСН".

Нагадаємо, наприкінці червня у Києві затримали чоловіка з Волині, який по-звірячому побив малолітнього похресника.

"Бракує слів, щоб описати цей злочин. Дитині провели низку складних операцій. На жаль, попри зусилля лікарів, хлопчик помер. Нелюда, якого затримали на місці події, взято під варту", - наголосила вона.

За словами Максимець, нині відкрили кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство малолітньої дитини.

Раніше йому повідомили підозру у замаху на життя хлопчика (ч. 2 ст. 15 п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України). За клопотанням прокурора підозрюваному обрали безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Теги: смерть дитини, Київ, волинянин
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