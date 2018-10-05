У Києві помер 6-річний хлопчик, якого жорстоко побив волинянин





Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook речниця столичної прокуратури Надія Максимець,



Нагадаємо, наприкінці червня у Києві



"Бракує слів, щоб описати цей злочин. Дитині провели низку складних операцій. На жаль, попри зусилля лікарів, хлопчик помер. Нелюда, якого затримали на місці події, взято під варту", - наголосила вона.



За словами Максимець, нині відкрили кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство малолітньої дитини.



Раніше йому повідомили підозру у замаху на життя хлопчика (ч. 2 ст. 15 п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України). За клопотанням прокурора підозрюваному обрали безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прокуратура перекваліфікувала справу про жорстоке побиття у Києві 6-річного хлопчика його хрещеним через смерть дитини.Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook речниця столичної прокуратури пише "ТСН".Нагадаємо, наприкінці червня у Києві затримали чоловіка з Волині, який по-звірячому побив малолітнього похресника."Бракує слів, щоб описати цей злочин. Дитині провели низку складних операцій. На жаль, попри зусилля лікарів, хлопчик помер. Нелюда, якого затримали на місці події, взято під варту", - наголосила вона.За словами Максимець, нині відкрили кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство малолітньої дитини.Раніше йому повідомили підозру у замаху на життя хлопчика (ч. 2 ст. 15 п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України). За клопотанням прокурора підозрюваному обрали безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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