Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 2 липня





У Луцьку – без опадів за даними Sinoptik.ua. У Маневичах, Світязі, Ковелі, Володимир-Волинському, Любешеві можливий невеликий дощ.



Температура повітря вночі до +17…+18 градусів, удень – +25…+28. Вітер південний, західний і південно-західний, 1-6 м/с.



У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.У Луцьку – без опадів за даними Sinoptik.ua. У Маневичах, Світязі, Ковелі, Володимир-Волинському, Любешеві можливий невеликий дощ.Температура повітря вночі до +17…+18 градусів, удень – +25…+28. Вітер південний, західний і південно-західний, 1-6 м/с.У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.

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