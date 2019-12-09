При в'їзді у Шацьк сталася пожежа в магазині. ФОТО





Про займання повідомили



Пожежа сталася близько 15-ї години.



Як зазначили свідки пожежі, на місці події працювали рятувальники.



Деталі наразі невідомі.





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