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При в'їзді у Шацьк сталася пожежа в магазині. ФОТО

При в'їзді у Шацьк сталася пожежа в магазині. ФОТО
При в'їзді у селище Щацьк сьогодні, 1 липня, вдень горів магазин.

Про займання повідомили БУГу очевидці.

Пожежа сталася близько 15-ї години.

Як зазначили свідки пожежі, на місці події працювали рятувальники.

Деталі наразі невідомі.

При в'їзді у Шацьк сталася пожежа в магазині. ФОТО
При в'їзді у Шацьк сталася пожежа в магазині. ФОТО

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Теги: Шацьк, пожежа, магазин
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