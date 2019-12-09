При в'їзді у Шацьк сталася пожежа в магазині. ФОТО
Сьогодні, 19:42
При в'їзді у селище Щацьк сьогодні, 1 липня, вдень горів магазин.
Про займання повідомили БУГу очевидці.
Пожежа сталася близько 15-ї години.
Як зазначили свідки пожежі, на місці події працювали рятувальники.
Деталі наразі невідомі.
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Про займання повідомили БУГу очевидці.
Пожежа сталася близько 15-ї години.
Як зазначили свідки пожежі, на місці події працювали рятувальники.
Деталі наразі невідомі.
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