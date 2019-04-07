На Волині у «наркоділка», який збував психотропи, вдома знайшли зброю. ФОТО





Про це інформує пресслужба



За місцем проживання громадянина правоохоронці





Упродовж травня-червня 2020 року правоохоронці зафіксували кілька фактів збуту ним наркотичних речовин.





Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нині вирішується питання про оголошення підозри за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу.





Під час оперативно-розшукових заходів оперативники викрили й постачальників наркозбувача. Ними виявилися 29-річний ковельчанин та 40-річний житель Турійського району. У чоловіків під час санкціонованих обшуків виявили та вилучили значну кількість білої порошкоподібної речовини та речовини PVP «Альфа» та декілька пристроїв для куріння наркотичних речовин, а також 13 боєприпасів.



Все вилучене правоохоронці направили на експертизу. Триває слідство.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 1 липня, працівники Турійського відділення поліції, з залученням управлінь протидії наркозлочинності та КОРД, за процесуального керівництва прокуратури, провели санкціоновані обшуки у наркозбувача, 31-річного жителя Турійського району.Про це інформує пресслужба поліції Волині За місцем проживання громадянина правоохоронці виявили запаси речовин, ззовні схожих на наркотичні (канабіс, PVP «Альфа») , засоби для вживання наркотиків, а також арбалет, кістень, десятки кущів конопель тощо.Упродовж травня-червня 2020 року правоохоронці зафіксували кілька фактів збуту ним наркотичних речовин.Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нині вирішується питання про оголошення підозри за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу.Під час оперативно-розшукових заходів оперативники викрили й постачальників наркозбувача. Ними виявилися 29-річний ковельчанин та 40-річний житель Турійського району. У чоловіків під час санкціонованих обшуків виявили та вилучили значну кількість білої порошкоподібної речовини та речовини PVP «Альфа» та декілька пристроїв для куріння наркотичних речовин, а також 13 боєприпасів.Все вилучене правоохоронці направили на експертизу. Триває слідство.

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