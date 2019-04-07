вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині у «наркоділка», який збував психотропи, вдома знайшли зброю. ФОТО

На Волині у «наркоділка», який збував психотропи, вдома знайшли зброю. ФОТО
1 липня, працівники Турійського відділення поліції, з залученням управлінь протидії наркозлочинності та КОРД, за процесуального керівництва прокуратури, провели санкціоновані обшуки у наркозбувача, 31-річного жителя Турійського району.

Про це інформує пресслужба поліції Волині.

За місцем проживання громадянина правоохоронці виявили запаси речовин, ззовні схожих на наркотичні (канабіс, PVP «Альфа»), засоби для вживання наркотиків, а також арбалет, кістень, десятки кущів конопель тощо.

На Волині у «наркоділка», який збував психотропи, вдома знайшли зброю. ФОТО
На Волині у «наркоділка», який збував психотропи, вдома знайшли зброю. ФОТО

Упродовж травня-червня 2020 року правоохоронці зафіксували кілька фактів збуту ним наркотичних речовин.

На Волині у «наркоділка», який збував психотропи, вдома знайшли зброю. ФОТО
На Волині у «наркоділка», який збував психотропи, вдома знайшли зброю. ФОТО

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нині вирішується питання про оголошення підозри за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу.

На Волині у «наркоділка», який збував психотропи, вдома знайшли зброю. ФОТО
На Волині у «наркоділка», який збував психотропи, вдома знайшли зброю. ФОТО

Під час оперативно-розшукових заходів оперативники викрили й постачальників наркозбувача. Ними виявилися 29-річний ковельчанин та 40-річний житель Турійського району. У чоловіків під час санкціонованих обшуків виявили та вилучили значну кількість білої порошкоподібної речовини та речовини PVP «Альфа» та декілька пристроїв для куріння наркотичних речовин, а також 13 боєприпасів.

Все вилучене правоохоронці направили на експертизу. Триває слідство.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: поліція, наркотики, наркоділок, затримання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Визначили офіційний гімн Нововолинська
Сьогодні, 05:26
На Волині у «наркоділка», який збував психотропи, вдома знайшли зброю. ФОТО
Сьогодні, 04:14
IKEA проведе перевірку своїх постачальників лісу в Україні
Сьогодні, 03:27
Луцьком буде їздити спецавтівка з гучномовцем, з якої інформуватимуть про карантин
Сьогодні, 02:11
Японія надасть понад 4 мільйони доларів для відновлення Донбасу
Сьогодні, 01:16
Схожі новини
Гроші, зброя та «закладки»: у Луцьку затримали «наркоділка». ФОТО Гроші, зброя та «закладки»: у Луцьку затримали «наркоділка». ФОТО
04 червень, 22:24
У Луцьку посеред вулиці затримали хлопців з «травичкою» У Луцьку посеред вулиці затримали хлопців з «травичкою»
07 квітень, 2019, 12:15
У Луцьку піймали чоловіків з «наркотою». ФОТО У Луцьку піймали чоловіків з «наркотою». ФОТО
20 жовтень, 2018, 23:08
Затримання наркоторговця у Луцьку: подробиці. ФОТО Затримання наркоторговця у Луцьку: подробиці. ФОТО
08 травень, 2018, 12:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Визначили офіційний гімн Нововолинська
Сьогодні, 05:26
 0
На Волині у «наркоділка», який збував психотропи, вдома знайшли зброю. ФОТО
Сьогодні, 04:14
 0
IKEA проведе перевірку своїх постачальників лісу в Україні
Сьогодні, 03:27
 0
Луцьком буде їздити спецавтівка з гучномовцем, з якої інформуватимуть про карантин
Сьогодні, 02:11
 0
Японія надасть понад 4 мільйони доларів для відновлення Донбасу
Сьогодні, 01:16
 0
Медіа
відео
1/8