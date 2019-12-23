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Волинянин заплатить штраф за те, що ображав свою співмешканку

Волинянин заплатить штраф за те, що ображав свою співмешканку
За повторне вчинення домашнього насильства над своєю співмешканкою суд призначив жителю Володимира-Волинського штраф.

Про це йдеться в постанові Володимир-Волинського міського суду від 25-го червня, пише Буг.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29-го травня о 02:00 перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння чоловік вчинив насильство у сім’ї відносно своєї співмешканки. Ображав її нецензурною лайкою та погрожував фізичною розправою, чим завдав шкоди психічному здоров’ю.

Своїми діями він вчинив адміністративне правопорушення передбачене ч.2 ст.173-2 КУпАП. В суді чоловік свою вину визнав повністю.

Крім цього, 7-го травня чоловіка вже було притягнуто до адмінвідповідальності за вчинення аналогічного правопорушення.

Дослідивши матеріали справи, суд визнав чоловіка винним та призначив йому штраф у розмірі 340 гривень.


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Теги: домашнє насилля, суд, вирок, штраф
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