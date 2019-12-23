Волинянин заплатить штраф за те, що ображав свою співмешканку





Про це йдеться в постанові Володимир-Волинського міського суду від 25-го червня, пише



Досудовим розслідуванням встановлено, що 29-го травня о 02:00 перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння чоловік вчинив насильство у сім’ї відносно своєї співмешканки. Ображав її нецензурною лайкою та погрожував фізичною розправою, чим завдав шкоди психічному здоров’ю.



Своїми діями він вчинив адміністративне правопорушення передбачене ч.2 ст.173-2 КУпАП. В суді чоловік свою вину визнав повністю.



Крім цього, 7-го травня чоловіка вже було притягнуто до адмінвідповідальності за вчинення аналогічного правопорушення.



Дослідивши матеріали справи, суд визнав чоловіка винним та призначив йому штраф у розмірі 340 гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За повторне вчинення домашнього насильства над своєю співмешканкою суд призначив жителю Володимира-Волинського штраф.Про це йдеться в постанові Володимир-Волинського міського суду від 25-го червня, пише Буг Досудовим розслідуванням встановлено, що 29-го травня о 02:00 перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння чоловік вчинив насильство у сім’ї відносно своєї співмешканки. Ображав її нецензурною лайкою та погрожував фізичною розправою, чим завдав шкоди психічному здоров’ю.Своїми діями він вчинив адміністративне правопорушення передбачене ч.2 ст.173-2 КУпАП. В суді чоловік свою вину визнав повністю.Крім цього, 7-го травня чоловіка вже було притягнуто до адмінвідповідальності за вчинення аналогічного правопорушення.Дослідивши матеріали справи, суд визнав чоловіка винним та призначив йому штраф у розмірі 340 гривень.

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