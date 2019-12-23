Волинянин заплатить штраф за те, що ображав свою співмешканку
Сьогодні, 22:25
За повторне вчинення домашнього насильства над своєю співмешканкою суд призначив жителю Володимира-Волинського штраф.
Про це йдеться в постанові Володимир-Волинського міського суду від 25-го червня, пише Буг.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 29-го травня о 02:00 перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння чоловік вчинив насильство у сім’ї відносно своєї співмешканки. Ображав її нецензурною лайкою та погрожував фізичною розправою, чим завдав шкоди психічному здоров’ю.
Своїми діями він вчинив адміністративне правопорушення передбачене ч.2 ст.173-2 КУпАП. В суді чоловік свою вину визнав повністю.
Крім цього, 7-го травня чоловіка вже було притягнуто до адмінвідповідальності за вчинення аналогічного правопорушення.
Дослідивши матеріали справи, суд визнав чоловіка винним та призначив йому штраф у розмірі 340 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться в постанові Володимир-Волинського міського суду від 25-го червня, пише Буг.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 29-го травня о 02:00 перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння чоловік вчинив насильство у сім’ї відносно своєї співмешканки. Ображав її нецензурною лайкою та погрожував фізичною розправою, чим завдав шкоди психічному здоров’ю.
Своїми діями він вчинив адміністративне правопорушення передбачене ч.2 ст.173-2 КУпАП. В суді чоловік свою вину визнав повністю.
Крім цього, 7-го травня чоловіка вже було притягнуто до адмінвідповідальності за вчинення аналогічного правопорушення.
Дослідивши матеріали справи, суд визнав чоловіка винним та призначив йому штраф у розмірі 340 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинянин заплатить штраф за те, що ображав свою співмешканку
Сьогодні, 22:25
На виїзді з Луцька – аварія. ФОТО
Сьогодні, 21:45
Хоронили в закритій труні, а сусіди не прийшли на цвинтар: як прощалися з породіллею, яка у Луцьку померла від COVID-19
Сьогодні, 21:17