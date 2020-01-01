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Хоронили в закритій труні, а сусіди не прийшли на цвинтар: як прощалися з породіллею, яка у Луцьку померла від COVID-19

Хоронили в закритій труні, а сусіди не прийшли на цвинтар: як прощалися з породіллею, яка у Луцьку померла від COVID-19
Напередодні, 30 червня померлу від COVID-19 породіллю поховали. Нині у селі Топілля тестують усіх контактних з жінкою родичів. Чоловік 39-річної Ганни Сад розповів Суспільному: у смерть дружини від коронавірусу не вірить.

У селі Топілля Рівненської області медики провели забір аналізів для ПЛР-тестування чоловіка і чотирьох дітей породіллі. Зі слів медсестри Марії Колядич, запланували зробити 12 тестів контактним особам. Результати повідомлять за кілька днів.

Нагадаємо, жінка померла 28 червня у відділенні для "важких" хворих на коронавірус у Волинській обласній клінічній лікарні. Іван Сад розповів кореспондентам, що 22 червня разом з дружиною приїхав до Луцька на пологи. Позитивний тест на коронавірус отримали на наступний день після кесаревого розтину - 24 червня.

"Направили нас в Луцьку санстанцію. Взяли аналізи. Якби був той коронавірус, то вони б мене звідти не випустили. А то нічого я пішов. Все їдьте в обласну до вокзала і ложіть", - розповідає Іван Сад. З його слів, в останні два дні перед смертю з дружиною не мав зв’язку. Про смерть Ганни йому повідомили медики.

Лікар луцького пологового будинку Сергій Сябрук каже, що Ганна Сад поступила в медзаклад у важкому стані – вона кашляла, кілька днів мала температуру. Їй зробили рентген, діагноз – полісегментарна пневмонія. 23 червня, через погіршення серцебиття плоду було проведено кесарів розтин. Наступного дня, коли у жінки лабораторно підтвердився діагноз "коронавірус", породіллю перевезли до обласної клінічної лікарні. Де вона і померла.

У пологовому кажуть, що у результаті кесаревого розтину народилася дівчинка. Вага — 4 кілограма 400 грамів. Результат ПЛР-тестування новонародженої виявився негативним. Стан здоров’я дитини нині задовільний.


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Теги: породілля, похорон, коронавірус, тестування
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