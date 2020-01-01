На виїзді з Луцька – аварія. ФОТО





Про це



Так, близько 20 години на виїзді з вулиці Дубнівської у сторону Підгайців синє Рено в’їхало в білий Ніссан, що рухався в попутному напрямку.



Зі слів свідків, аварія сталася через недотримання безпечної дистанції та швидкості руху, а також через неуважність водія.



На місці працюють патрульні. Внаслідок аварії постраждалих немає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ДТП за участю двох авто сталася ввечері 1 липня на виїзді з Луцька.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Так, близько 20 години на виїзді з вулиці Дубнівської у сторону Підгайців синє Рено в’їхало в білий Ніссан, що рухався в попутному напрямку.Зі слів свідків, аварія сталася через недотримання безпечної дистанції та швидкості руху, а також через неуважність водія.На місці працюють патрульні. Внаслідок аварії постраждалих немає.

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