На виїзді з Луцька – аварія. ФОТО
Сьогодні, 21:45
ДТП за участю двох авто сталася ввечері 1 липня на виїзді з Луцька.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Так, близько 20 години на виїзді з вулиці Дубнівської у сторону Підгайців синє Рено в’їхало в білий Ніссан, що рухався в попутному напрямку.
Зі слів свідків, аварія сталася через недотримання безпечної дистанції та швидкості руху, а також через неуважність водія.
На місці працюють патрульні. Внаслідок аварії постраждалих немає.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Так, близько 20 години на виїзді з вулиці Дубнівської у сторону Підгайців синє Рено в’їхало в білий Ніссан, що рухався в попутному напрямку.
Зі слів свідків, аварія сталася через недотримання безпечної дистанції та швидкості руху, а також через неуважність водія.
На місці працюють патрульні. Внаслідок аварії постраждалих немає.
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