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На виїзді з Луцька – аварія. ФОТО

На виїзді з Луцька – аварія. ФОТО
ДТП за участю двох авто сталася ввечері 1 липня на виїзді з Луцька.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Так, близько 20 години на виїзді з вулиці Дубнівської у сторону Підгайців синє Рено в’їхало в білий Ніссан, що рухався в попутному напрямку.

Зі слів свідків, аварія сталася через недотримання безпечної дистанції та швидкості руху, а також через неуважність водія.

На місці працюють патрульні. Внаслідок аварії постраждалих немає.

На виїзді з Луцька – аварія. ФОТО
На виїзді з Луцька – аварія. ФОТО
На виїзді з Луцька – аварія. ФОТО
На виїзді з Луцька – аварія. ФОТО

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Теги: аварія, поліція, Підгайці
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