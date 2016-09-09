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IKEA проведе перевірку своїх постачальників лісу в Україні

IKEA проведе перевірку своїх постачальників лісу в Україні
Шведська компанія IKEA почала незалежний аудит свого ланцюга поставок деревини в Україні у зв'язку з обвинуваченнями організації Earthsight у використанні незаконно заготовленої деревини.

Про це повідомила пресслужба компанії, пише "Економічна правда".

"IKEA дуже серйозно ставиться до будь-яких звинувачень щодо участі наших постачальників в незаконній лісозаготівлі. Ми вже почали розслідування на основі нового звіту, опублікованого Earthsight", - сказано в заяві.

Зазначається, що в 2018-2019 роках IKEA провела незалежні аудити на основі дослідження Earthsight 2018 року. Їх результати не підтвердили використання незаконно заготовленої деревини в ланцюзі постачань IKEA.

Зараз IKEA також запросила незалежний аудит свого ланцюга поставок деревини в Україні. Дані, опубліковані в звіті, розслідуватиме організація Assurance Services International, незалежний аудитор некомерційної організації Forest Stewardship Council.

"IKEA не використовує незаконно заготовлену деревину для виробництва своїх товарів. Глибоко усвідомлюючи глобальну проблематику незаконної вирубки лісів, ми підсилюємо перевірки своїх постачальників на відповідність місцевим та міжнародним законодавствам, а також внутрішнім вимогам IKEA. Якщо отримуємо інформацію про те, що деревина, яка не відповідає цим вимогам, потрапила або може потрапити в ланцюг постачань компанії, вживаємо термінових заходів", - заявили в компанії.

"IКЕА прагне і надалі співпрацювати з міжнародними організаціями над покращенням ситуації в лісовому господарстві в Україні", - зазначається в заяві.

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Теги: IКЕА, деревина, ліс, перевірка, аудит, поставка
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