2 липня на Волині: гортаючи календар

Олександр Темчук.



Вітаємо їх з цим святом та зичимо міцного здоров’я, довголіття й достатку.



Іменинники сьогоднішнього дня – Олександр, Олексій та Тимофій.



Усім волинянам, які носять ці імена, бажаємо радості від життя, любові й удачі на щодень.



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