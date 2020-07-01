Визначили офіційний гімн Нововолинська





Про це інформують на сайті



Член журі, директор Нововолинської ЦБС Світлана Кухарук зазначила: “Під час другого засідання, що пройшло 26 червня, ми визначилися з переможцем. Ним став проєкт гімну під номером два, написаний у співавторстві Іриною Мартинишин-Приступою та Юрієм Савраюком“.



У фейсбуці створили подію, де нововолинці мали можливість ознайомитися з варіантами гімнів переможців другого етапу конкурсу, а також поставити вподобання певному варіанту.



За підсумками трьох днів було зафіксовано понад вісімсот переглядів даної новини. Приблизно лише один відсоток жителів нашого міста висловили свою думку.



І хоча проєкт гімну, вибраний переможцем членами журі, тут не набрав більшості, те, що вони не помилилися, засвідчує думка відомих фахівців у сфері музики і поетичного слова. Київський співак і композитор, Заслужений артист України Влад Зайцев написав: “Варіант № 2 більш цікавіший, яскравіший та різноманітніший”.



Такої ж думки львівський поет, член Національної спілки письменників України і Української Асоціації письменників Іван Гентош, письменник, науковець, перекладач, лауреат народної Шевченківської премії та багатьох інших літературних премій, доктор наук із соціальних комунікацій, член Асоціації європейських письменників Ігор Павлюк, композитор, піаніст Національного президентського оркестру Павло Синіцин, викладач музики, артист бенду, оркестру, арт-менеджер Олександр Цикора, директор-художній керівник Волинського академічного обласного театру ляльок, театрознавець, режисер, актор, Заслужений діяч мистецтв України Данило Поштарук та інші.



До участі в обговоренні запросили першого заступника міського голови, секретаря ради Андрія Сторонського. Він зауважив, що гімн повинен торкатися найтонших струн душі кожного мешканця міста, тому необхідно із великою відповідальністю ставитися до визначення переможця.



У нас вже є прапор та герб, сподіваюся, до 70-річного ювілею Нововолинськ матимемо й гімн. Щиро дякую усім, хто взяв участь та представив свої роботи на розгляд конкурсної комісії. А також дякую усім, хто об’єктивно, без упереджень віддав голос, висловивши власну думку, – сказав Андрій Миронович.



Він зазначив, що не є професіоналом у музичному мистецтві, проте, більше йому до вподоби припав варіант Ірини Мартинишин-Приступи та Юрія Савраюка. Отож, на розгляд сесії міської ради передадуть саме цей проєкт гімну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 1-го липня підсумували результати конкурсу на найкращий проєкт гімну Нововолинська.Про це інформують на сайті Нововолинської міської ради Член журі, директор Нововолинської ЦБСзазначила: “Під час другого засідання, що пройшло 26 червня, ми визначилися з переможцем. Ним став проєкт гімну під номером два, написаний у співавторствіта“.У фейсбуці створили подію, де нововолинці мали можливість ознайомитися з варіантами гімнів переможців другого етапу конкурсу, а також поставити вподобання певному варіанту.За підсумками трьох днів було зафіксовано понад вісімсот переглядів даної новини. Приблизно лише один відсоток жителів нашого міста висловили свою думку.І хоча проєкт гімну, вибраний переможцем членами журі, тут не набрав більшості, те, що вони не помилилися, засвідчує думка відомих фахівців у сфері музики і поетичного слова. Київський співак і композитор, Заслужений артист Українинаписав: “Варіант № 2 більш цікавіший, яскравіший та різноманітніший”.Такої ж думки львівський поет, член Національної спілки письменників України і Української Асоціації письменників, письменник, науковець, перекладач, лауреат народної Шевченківської премії та багатьох інших літературних премій, доктор наук із соціальних комунікацій, член Асоціації європейських письменників, композитор, піаніст Національного президентського оркестру, викладач музики, артист бенду, оркестру, арт-менеджер, директор-художній керівник Волинського академічного обласного театру ляльок, театрознавець, режисер, актор, Заслужений діяч мистецтв Українита інші.До участі в обговоренні запросили першого заступника міського голови, секретаря ради. Він зауважив, що гімн повинен торкатися найтонших струн душі кожного мешканця міста, тому необхідно із великою відповідальністю ставитися до визначення переможця.У нас вже є прапор та герб, сподіваюся, до 70-річного ювілею Нововолинськ матимемо й гімн. Щиро дякую усім, хто взяв участь та представив свої роботи на розгляд конкурсної комісії. А також дякую усім, хто об’єктивно, без упереджень віддав голос, висловивши власну думку, – сказав Андрій Миронович.Він зазначив, що не є професіоналом у музичному мистецтві, проте, більше йому до вподоби припав варіант Ірини Мартинишин-Приступи та Юрія Савраюка. Отож, на розгляд сесії міської ради передадуть саме цей проєкт гімну.

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