Уряд вирішив не запроваджувати контроль за утилізацією масок та рукавичок





Про це сказав міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський, відповідаючи на запитання під час брифінгу за підсумками засідання уряду, повідомляє кореспондент



«Насправді ми давно перейнялися цим питанням і розробили давно постанову Кабінету міністрів про запобігання поширенню цих відходів, таких як маски, рукавички. Але вивчивши міжнародний досвід, ми дійшли висновку, що будь-які адміністративно-регулятивні дії не дадуть певного результату, який ми очікуємо. Тобто, ми схиляємося до того, що це мають бути рекомендації населенню, як поводити себе з умовно медичними відходами, які продукуються в домогосподарствах», - заявив Абрамовський.



За словами міністра, використані маски та рукавички просто треба скласти в пакет, міцно зав’язати і зі звичайними побутовими відходами покласти в баки-накопичувачі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет міністрів України вирішив не запроваджувати адміністративно-регулятивні дії щодо утилізації медичних масок та рукавичок, які люди використовують на карантині, пов’язаному із COVID-19.Про це сказав міністр захисту довкілля та природних ресурсів, відповідаючи на запитання під час брифінгу за підсумками засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу «Насправді ми давно перейнялися цим питанням і розробили давно постанову Кабінету міністрів про запобігання поширенню цих відходів, таких як маски, рукавички. Але вивчивши міжнародний досвід, ми дійшли висновку, що будь-які адміністративно-регулятивні дії не дадуть певного результату, який ми очікуємо. Тобто, ми схиляємося до того, що це мають бути рекомендації населенню, як поводити себе з умовно медичними відходами, які продукуються в домогосподарствах», - заявив Абрамовський.За словами міністра, використані маски та рукавички просто треба скласти в пакет, міцно зав’язати і зі звичайними побутовими відходами покласти в баки-накопичувачі.

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