Луцьком буде їздити спецавтівка з гучномовцем, з якої інформуватимуть про карантин
Сьогодні, 02:11
У Луцьку їздитиме автомобіль, з якого будуть розказувати про карантин.
Про це стало відомо на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, пише Волинь24.
Тим часом, представники контролюючих та правоохоронних органів доповіли, що продовжують відстежувати ситуацію в місті на предмет дотримання людьми карантинного режиму в громадському транспорті та закладах торгівлі.
Відтак, починаючи з 2 липня Луцьком курсуватиме спеціальний автомобіль Державної служби з надзвичайних ситуацій та попереджатиме громадян про дотримання заходів безпеки у зв’язку з поширенням коронавірусу COVID-19.
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Про це стало відомо на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, пише Волинь24.
Тим часом, представники контролюючих та правоохоронних органів доповіли, що продовжують відстежувати ситуацію в місті на предмет дотримання людьми карантинного режиму в громадському транспорті та закладах торгівлі.
Відтак, починаючи з 2 липня Луцьком курсуватиме спеціальний автомобіль Державної служби з надзвичайних ситуацій та попереджатиме громадян про дотримання заходів безпеки у зв’язку з поширенням коронавірусу COVID-19.
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