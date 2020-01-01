Луцьком буде їздити спецавтівка з гучномовцем, з якої інформуватимуть про карантин





Про це стало відомо на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, пише



Тим часом, представники контролюючих та правоохоронних органів доповіли, що продовжують відстежувати ситуацію в місті на предмет дотримання людьми карантинного режиму в громадському транспорті та закладах торгівлі.



Відтак, починаючи з 2 липня Луцьком курсуватиме спеціальний автомобіль Державної служби з надзвичайних ситуацій та попереджатиме громадян про дотримання заходів безпеки у зв’язку з поширенням коронавірусу COVID-19.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку їздитиме автомобіль, з якого будуть розказувати про карантин.Про це стало відомо на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, пише Волинь24 Тим часом, представники контролюючих та правоохоронних органів доповіли, що продовжують відстежувати ситуацію в місті на предмет дотримання людьми карантинного режиму в громадському транспорті та закладах торгівлі.Відтак, починаючи з 2 липня Луцьком курсуватиме спеціальний автомобіль Державної служби з надзвичайних ситуацій та попереджатиме громадян про дотримання заходів безпеки у зв’язку з поширенням коронавірусу COVID-19.

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