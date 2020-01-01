вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцьком буде їздити спецавтівка з гучномовцем, з якої інформуватимуть про карантин

Луцьком буде їздити спецавтівка з гучномовцем, з якої інформуватимуть про карантин
У Луцьку їздитиме автомобіль, з якого будуть розказувати про карантин.

Про це стало відомо на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, пише Волинь24.

Тим часом, представники контролюючих та правоохоронних органів доповіли, що продовжують відстежувати ситуацію в місті на предмет дотримання людьми карантинного режиму в громадському транспорті та закладах торгівлі.

Відтак, починаючи з 2 липня Луцьком курсуватиме спеціальний автомобіль Державної служби з надзвичайних ситуацій та попереджатиме громадян про дотримання заходів безпеки у зв’язку з поширенням коронавірусу COVID-19.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: спецавтівка, гучномовець, карантин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцьком буде їздити спецавтівка з гучномовцем, з якої інформуватимуть про карантин
Сьогодні, 02:11
Японія надасть понад 4 мільйони доларів для відновлення Донбасу
Сьогодні, 01:16
У Рівному горіла багатоповерхівка, евакуювали цілий під'їзд. ФОТО
Сьогодні, 00:47
2 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Гіроборди та електросамокати: в Україні може з’явитися нова категорія учасників дорожнього руху
01 липень, 23:39
Схожі новини
У закладах Володимира-Волинського влаштували «протиепідемічний рейд»: в ході перевірки на трьох підприємців склали адмінпротоколи У закладах Володимира-Волинського влаштували «протиепідемічний рейд»: в ході перевірки на трьох підприємців склали адмінпротоколи
01 липень, 17:12
Українців каратимуть за неносіння захисних масок Українців каратимуть за неносіння захисних масок
01 липень, 16:10
На Шацьких озерах обмежили роботу дискотек і заборонили атракціони На Шацьких озерах обмежили роботу дискотек і заборонили атракціони
01 липень, 11:33
У ще одному районі Волині посилили карантин У ще одному районі Волині посилили карантин
01 липень, 10:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцьком буде їздити спецавтівка з гучномовцем, з якої інформуватимуть про карантин
Сьогодні, 02:11
 0
Японія надасть понад 4 мільйони доларів для відновлення Донбасу
Сьогодні, 01:16
 0
У Рівному горіла багатоповерхівка, евакуювали цілий під'їзд. ФОТО
Сьогодні, 00:47
 0
2 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Гіроборди та електросамокати: в Україні може з’явитися нова категорія учасників дорожнього руху
01 липень, 23:39
 0
Медіа
відео
1/8