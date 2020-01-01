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У Луцьку чоловік побив знайому, за що й відповів у суді

У Луцьку чоловік побив знайому, за що й відповів у суді
У Луцьку 19 квітня чоловік під час конфлікту здушив знайому за шию та почав бити по обличчю та грудях.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області від 25 червня, пише ІА "Конкурент".

У результаті побиття жінка отримала численні синці, які відносяться до категорії легких тілесних ушкоджень.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений свою вину в умисному нанесенні легких тілесних ушкоджень потерпілій визнав повністю, щиро розкаявся та попросив вибачення.

Потерпіла, своєю чергою, наполягала на суворому покаранні обвинуваченого.

У результаті суд ухвалив визнати чоловіка винуватим у пред’явленому обвинуваченні за ч.1 ст.125 (Умисне легке тілесне ушкодження) КК України та призначив покарання у виді 150 годин громадських робіт.

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Теги: суд, вирок, насилля, побої
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