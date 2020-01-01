У Луцьку чоловік побив знайому, за що й відповів у суді





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області від 25 червня, пише



У результаті побиття жінка отримала численні синці, які відносяться до категорії легких тілесних ушкоджень.



Допитаний в судовому засіданні обвинувачений свою вину в умисному нанесенні легких тілесних ушкоджень потерпілій визнав повністю, щиро розкаявся та попросив вибачення.



Потерпіла, своєю чергою, наполягала на суворому покаранні обвинуваченого.



У результаті суд ухвалив визнати чоловіка винуватим у пред’явленому обвинуваченні за ч.1 ст.125 (Умисне легке тілесне ушкодження) КК України та призначив покарання у виді 150 годин громадських робіт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку 19 квітня чоловік під час конфлікту здушив знайому за шию та почав бити по обличчю та грудях.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області від 25 червня, пише ІА "Конкурент" У результаті побиття жінка отримала численні синці, які відносяться до категорії легких тілесних ушкоджень.Допитаний в судовому засіданні обвинувачений свою вину в умисному нанесенні легких тілесних ушкоджень потерпілій визнав повністю, щиро розкаявся та попросив вибачення.Потерпіла, своєю чергою, наполягала на суворому покаранні обвинуваченого.У результаті суд ухвалив визнати чоловіка винуватим у пред’явленому обвинуваченні за ч.1 ст.125 (Умисне легке тілесне ушкодження) КК України та призначив покарання у виді 150 годин громадських робіт.

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