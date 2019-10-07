У селі на Волині згорів хлів з сіном. ФОТО





Загораання трапилось 1-го липня близько 19:30. Як повідомили



На місці події працювали рятувальники.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Рогожани Володимир-Волинського району трапилася пожежа.Загораання трапилось 1-го липня близько 19:30. Як повідомили БУГу очевидці, загорівся хлів, у якому зберігали сіно.На місці події працювали рятувальники.

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