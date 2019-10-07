вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У селі на Волині згорів хлів з сіном. ФОТО

У селі на Волині згорів хлів з сіном. ФОТО
У селі Рогожани Володимир-Волинського району трапилася пожежа.

Загораання трапилось 1-го липня близько 19:30. Як повідомили БУГу очевидці, загорівся хлів, у якому зберігали сіно.

На місці події працювали рятувальники.

У селі на Волині згорів хлів з сіном. ФОТО
У селі на Волині згорів хлів з сіном. ФОТО
У селі на Волині згорів хлів з сіном. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, хлів, сіно
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 2 липня
Сьогодні, 10:05
Волинь і Закарпаття наразі задіюють найбільше ліжок у лікарнях другої хвилі для хворих з COVID-19
Сьогодні, 10:01
У селі на Волині згорів хлів з сіном. ФОТО
Сьогодні, 09:59
Волонтери закликають підтримати доньку загиблого військового з Волині
Сьогодні, 09:33
Курс валют у Луцьку на 2 липня
Сьогодні, 09:06
Схожі новини
У селі на Волині через дитячі пустощі з вогнем дотла згорів хлів У селі на Волині через дитячі пустощі з вогнем дотла згорів хлів
12 травень, 10:51
У селі на Волині згорів хлів із тваринами У селі на Волині згорів хлів із тваринами
07 жовтень, 2019, 18:43
На Одещині 5-річний хлопчик згорів у копиці сіна, яку сам і підпалив На Одещині 5-річний хлопчик згорів у копиці сіна, яку сам і підпалив
15 вересень, 2019, 22:50
На Волині у господарів посеред ночі загорівся дерев'яний навіс з сіном На Волині у господарів посеред ночі загорівся дерев'яний навіс з сіном
05 вересень, 2019, 14:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 2 липня
Сьогодні, 10:05
 0
Волинь і Закарпаття наразі задіюють найбільше ліжок у лікарнях другої хвилі для хворих з COVID-19
Сьогодні, 10:01
 0
У селі на Волині згорів хлів з сіном. ФОТО
Сьогодні, 09:59
 0
Волонтери закликають підтримати доньку загиблого військового з Волині
Сьогодні, 09:33
 0
Курс валют у Луцьку на 2 липня
Сьогодні, 09:06
 0
Медіа
відео
1/8