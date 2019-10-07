У селі на Волині згорів хлів з сіном. ФОТО
Сьогодні, 09:59
У селі Рогожани Володимир-Волинського району трапилася пожежа.
Загораання трапилось 1-го липня близько 19:30. Як повідомили БУГу очевидці, загорівся хлів, у якому зберігали сіно.
На місці події працювали рятувальники.
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Загораання трапилось 1-го липня близько 19:30. Як повідомили БУГу очевидці, загорівся хлів, у якому зберігали сіно.
На місці події працювали рятувальники.
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