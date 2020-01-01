Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 2 липня
Сьогодні, 10:05
За останню добу на Волині зареєстрували 81 новий випадок захворювання на COVID-19: Ківерцівський район – 18, м. Луцьк - 16, Луцький район – 4, Любешівський район – 6, Горохівський район – 5, Камінь-Каширський район – 5, Володимир - Волинський район – 4, Маневицький район – 4, м.Нововолинськ – 4, Іваничівський район –2, Ковельський район – 3, Рожищенський район – 3, Шацький район – 3, Ратнівський район - 2, Локачинський район – 1, Любомльський район – 1. Одужало за добу 27 осіб.
Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.
Загалом станом на 2 липня в області зареєстровано 2508 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 747 осіб. 62 випадки хвороби завершилось летально.
За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
м. Луцьк – 506 випадків, в т.ч. 11 летальних;
Луцький район – 179 випадків, в т.ч. 3 летальних;
Ковельський район – 343 випадки, в тому числі 9 летальних;
Ківерцівський район – 305 випадків, в т.ч. 9 летальних;
Володимир-Волинський район – 214 випадків, в т.ч. 3 летальних;
Камінь-Каширський район – 186 випадків, в т.ч. 6 летальних;
м. Нововолинськ – 142 випадки, в т.ч. 7 летальних;
Іваничівський район – 40 випадків;
Ратнівський район – 138 випадків, в т.ч. 4 летальних;
Маневицький район – 90 випадків, в тому числі 4 летальних;
Горохівський район – 85 випадків, в тому числі 1 летальний;
Старовижівський район – 76 випадків, в т.ч. 2 летальних;
Любешівський район – 52 випадки;
Турійський район – 42 випадки, в тому числі 1 летальний;
Любомльський район – 36 випадків;
Шацький район – 30 випадків, в тому числі 1 летальний;
Рожищенський район – 27 випадків, в тому числі 1 летальний;
Локачинський район – 17 випадків.
За попередню добу надійшло 80 повідомлень про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено вірусологічною лабораторією 14 611 осіб, в тому числі за останню добу – 288 осіб.
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Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.
Загалом станом на 2 липня в області зареєстровано 2508 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 747 осіб. 62 випадки хвороби завершилось летально.
За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
м. Луцьк – 506 випадків, в т.ч. 11 летальних;
Луцький район – 179 випадків, в т.ч. 3 летальних;
Ковельський район – 343 випадки, в тому числі 9 летальних;
Ківерцівський район – 305 випадків, в т.ч. 9 летальних;
Володимир-Волинський район – 214 випадків, в т.ч. 3 летальних;
Камінь-Каширський район – 186 випадків, в т.ч. 6 летальних;
м. Нововолинськ – 142 випадки, в т.ч. 7 летальних;
Іваничівський район – 40 випадків;
Ратнівський район – 138 випадків, в т.ч. 4 летальних;
Маневицький район – 90 випадків, в тому числі 4 летальних;
Горохівський район – 85 випадків, в тому числі 1 летальний;
Старовижівський район – 76 випадків, в т.ч. 2 летальних;
Любешівський район – 52 випадки;
Турійський район – 42 випадки, в тому числі 1 летальний;
Любомльський район – 36 випадків;
Шацький район – 30 випадків, в тому числі 1 летальний;
Рожищенський район – 27 випадків, в тому числі 1 летальний;
Локачинський район – 17 випадків.
За попередню добу надійшло 80 повідомлень про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено вірусологічною лабораторією 14 611 осіб, в тому числі за останню добу – 288 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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