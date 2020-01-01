Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 2 липня

За останню добу на Волині зареєстрували 81 новий випадок захворювання на COVID-19: Ківерцівський район – 18, м. Луцьк - 16, Луцький район – 4, Любешівський район – 6, Горохівський район – 5, Камінь-Каширський район – 5, Володимир - Волинський район – 4, Маневицький район – 4, м.Нововолинськ – 4, Іваничівський район –2, Ковельський район – 3, Рожищенський район – 3, Шацький район – 3, Ратнівський район - 2, Локачинський район – 1, Любомльський район – 1. Одужало за добу 27 осіб.Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.Загалом станом на 2 липня в області зареєстровано 2508 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 747 осіб. 62 випадки хвороби завершилось летально.За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:м. Луцьк – 506 випадків, в т.ч. 11 летальних;Луцький район – 179 випадків, в т.ч. 3 летальних;Ковельський район – 343 випадки, в тому числі 9 летальних;Ківерцівський район – 305 випадків, в т.ч. 9 летальних;Володимир-Волинський район – 214 випадків, в т.ч. 3 летальних;Камінь-Каширський район – 186 випадків, в т.ч. 6 летальних;м. Нововолинськ – 142 випадки, в т.ч. 7 летальних;Іваничівський район – 40 випадків;Ратнівський район – 138 випадків, в т.ч. 4 летальних;Маневицький район – 90 випадків, в тому числі 4 летальних;Горохівський район – 85 випадків, в тому числі 1 летальний;Старовижівський район – 76 випадків, в т.ч. 2 летальних;Любешівський район – 52 випадки;Турійський район – 42 випадки, в тому числі 1 летальний;Любомльський район – 36 випадків;Шацький район – 30 випадків, в тому числі 1 летальний;Рожищенський район – 27 випадків, в тому числі 1 летальний;Локачинський район – 17 випадків.За попередню добу надійшло 80 повідомлень про підозру на COVID-19.По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено вірусологічною лабораторією 14 611 осіб, в тому числі за останню добу – 288 осіб.