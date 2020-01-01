вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 2 липня

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 2 липня
За останню добу на Волині зареєстрували 81 новий випадок захворювання на COVID-19: Ківерцівський район – 18, м. Луцьк - 16, Луцький район – 4, Любешівський район – 6, Горохівський район – 5, Камінь-Каширський район – 5, Володимир - Волинський район – 4, Маневицький район – 4, м.Нововолинськ – 4, Іваничівський район –2, Ковельський район – 3, Рожищенський район – 3, Шацький район – 3, Ратнівський район - 2, Локачинський район – 1, Любомльський район – 1. Одужало за добу 27 осіб.

Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.

Загалом станом на 2 липня в області зареєстровано 2508 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 747 осіб. 62 випадки хвороби завершилось летально.

За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:

м. Луцьк – 506 випадків, в т.ч. 11 летальних;
Луцький район – 179 випадків, в т.ч. 3 летальних;
Ковельський район – 343 випадки, в тому числі 9 летальних;
Ківерцівський район – 305 випадків, в т.ч. 9 летальних;
Володимир-Волинський район – 214 випадків, в т.ч. 3 летальних;
Камінь-Каширський район – 186 випадків, в т.ч. 6 летальних;
м. Нововолинськ – 142 випадки, в т.ч. 7 летальних;
Іваничівський район – 40 випадків;
Ратнівський район – 138 випадків, в т.ч. 4 летальних;
Маневицький район – 90 випадків, в тому числі 4 летальних;
Горохівський район – 85 випадків, в тому числі 1 летальний;
Старовижівський район – 76 випадків, в т.ч. 2 летальних;
Любешівський район – 52 випадки;
Турійський район – 42 випадки, в тому числі 1 летальний;
Любомльський район – 36 випадків;
Шацький район – 30 випадків, в тому числі 1 летальний;
Рожищенський район – 27 випадків, в тому числі 1 летальний;
Локачинський район – 17 випадків.
За попередню добу надійшло 80 повідомлень про підозру на COVID-19.

По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено вірусологічною лабораторією 14 611 осіб, в тому числі за останню добу – 288 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, Волинь, райони
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Підтвердження отримали через декілька днів після похорону: у Нововолинську помер чоловік з підозрою на COVID-19
Сьогодні, 10:52
Волинь і Закарпаття наразі задіюють найбільше ліжок у лікарнях другої хвилі для хворих з COVID-19
Сьогодні, 10:01
Ратнівщина: де зафіксували смерть від коронавірусу і яка ситуація з недугою в районі
01 липень, 16:17
Українців каратимуть за неносіння захисних масок
01 липень, 16:10
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Підтвердження отримали через декілька днів після похорону: у Нововолинську помер чоловік з підозрою на COVID-19
Сьогодні, 10:52
У Києві чоловік наївся в’яленої риби і через ботулізм опинився у реанімації
Сьогодні, 10:22
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 2 липня
Сьогодні, 10:05
Волинь і Закарпаття наразі задіюють найбільше ліжок у лікарнях другої хвилі для хворих з COVID-19
Сьогодні, 10:01
У селі на Волині згорів хлів з сіном. ФОТО
Сьогодні, 09:59
Схожі новини
Дві смерті і 58 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу Дві смерті і 58 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
01 липень, 10:27
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 22 червня Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 22 червня
22 червень, 10:32
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 21 червня Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 21 червня
21 червень, 09:48
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 19 червня Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 19 червня
19 червень, 09:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку поділили землю під Старим ринком
Сьогодні, 11:23
 0
Знайшли злодія, який вкрав велосипед у відомого майстра тату в Луцьку
Сьогодні, 11:06
 0
Дмитро Монатік презентував дружині на річницю весілля подарунок, який замовив у луцької майстрині
Сьогодні, 10:55
 0
Підтвердження отримали через декілька днів після похорону: у Нововолинську помер чоловік з підозрою на COVID-19
Сьогодні, 10:52
 0
У Києві чоловік наївся в’яленої риби і через ботулізм опинився у реанімації
Сьогодні, 10:22
 0
Медіа
відео
1/8