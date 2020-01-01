Луцька майстриня виготовила подарунок на річницю весілля Дмитра Монатіка та його дружини

Дмитро Монатік, який родом з Луцька, разом зі своєю дружиною Іриною відсвяткував "дерев'яне" весілля.



1 липня виповнилося п'ять років відтоді, як пара сказала одне одному "так". Про свято у родині і Дмитро, і Ірина розповіли на своїх сторінках в Instagram. Закохані показали, що їм на п'яту річницю шлюбу подарували ляльок – їхні копії, - пише



А майстриня з Луцька Іванка Морем на своїй сторінці у facebook написала, що саме її вироби з'явились у співака.



"Тепер я точно знаю, що в Дмитра Монатіка є мої лялі. Рада, що подарунок на прекрасну дату довірили Майстерні теплого настрою. Це так круто", - йдеться у дописі майстрині.



Судячи зі сторіс дружини Монатіка, закохані відсвяткували цю подію удвох. Пара сходила до ресторану, де поласувала смаколиками, а Дмитро презентував дружині розкішний букет з білих піонів.



Зауважимо, що Дмитро та Ірина Монатіки вже дуже давно разом. Ще відтоді, як артист лише починав свою творчу кар'єру. У подружжя є двоє синів – Платон і Данило.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Український мультиартист, який родом з Луцька, разом зі своєю дружиною Іриною відсвяткував "дерев'яне" весілля.1 липня виповнилося п'ять років відтоді, як пара сказала одне одному "так". Про свято у родині і Дмитро, і Ірина розповіли на своїх сторінках в Instagram. Закохані показали, що їм на п'яту річницю шлюбу подарували ляльок – їхні копії, - пише ТСН А майстриня з Луцькана своїй сторінці у facebook написала, що саме її вироби з'явились у співака."Тепер я точно знаю, що в Дмитра Монатіка є мої лялі. Рада, що подарунок на прекрасну дату довірили Майстерні теплого настрою. Це так круто", - йдеться у дописі майстрині.Судячи зі сторіс дружини Монатіка, закохані відсвяткували цю подію удвох. Пара сходила до ресторану, де поласувала смаколиками, а Дмитро презентував дружині розкішний букет з білих піонів.Зауважимо, що Дмитро та Ірина Монатіки вже дуже давно разом. Ще відтоді, як артист лише починав свою творчу кар'єру. У подружжя є двоє синів – Платон і Данило.

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