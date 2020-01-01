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Луцька майстриня виготовила подарунок на річницю весілля Дмитра Монатіка та його дружини

Луцька майстриня виготовила подарунок на річницю весілля Дмитра Монатіка та його дружини
Український мультиартист Дмитро Монатік, який родом з Луцька,  разом зі своєю дружиною Іриною відсвяткував "дерев'яне" весілля.

1 липня виповнилося п'ять років відтоді, як пара сказала одне одному "так". Про свято у родині і Дмитро, і Ірина розповіли на своїх сторінках в Instagram. Закохані показали, що їм на п'яту річницю шлюбу подарували ляльок – їхні копії, - пише ТСН.

А майстриня з Луцька Іванка Морем на своїй сторінці у facebook написала, що саме її вироби з'явились у співака.

"Тепер я точно знаю, що в Дмитра Монатіка є мої лялі. Рада, що подарунок на прекрасну дату довірили Майстерні теплого настрою. Це так круто", - йдеться у дописі майстрині.

Судячи зі сторіс дружини Монатіка, закохані відсвяткували цю подію удвох. Пара сходила до ресторану, де поласувала смаколиками, а Дмитро презентував дружині розкішний букет з білих піонів.

Зауважимо, що Дмитро та Ірина Монатіки вже дуже давно разом. Ще відтоді, як артист лише починав свою творчу кар'єру. У подружжя є двоє синів – Платон і Данило.

Луцька майстриня виготовила подарунок на річницю весілля Дмитра Монатіка та його дружини
Луцька майстриня виготовила подарунок на річницю весілля Дмитра Монатіка та його дружини
Луцька майстриня виготовила подарунок на річницю весілля Дмитра Монатіка та його дружини
Луцька майстриня виготовила подарунок на річницю весілля Дмитра Монатіка та його дружини

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Теги: Дмитро Монатік, дружина, подарунок, луцька майстриня
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