Підтвердження отримали через декілька днів після похорону: у Нововолинську помер чоловік з підозрою на COVID-19

Учора, 1 липня, в облдержадміністрації повідомили про дві смерті від ускладнень коронавірусу за добу - у Нововолинську та Ратнівському районі.Чоловік, який помер у Нововолинську, на момент смерті не мав підтвердженого діагнозу, повідомляють у Нововолинській міській раді.Додають, що підтверджений діагноз ПЛР-тестування надійшов через декілька днів після похорону. У чоловіка були супутні хвороби, він лікувався у реанімаційному відділенні нововолинської лікарні.Окрім того, інформують, що станом на 10.00 год. 2 липня у Нововолинську зареєстрували 143 випадки захворювання на Covid-19, які підтверджені лабораторно. 97 людей одужали. 7 випадків летальні.Наразі у Нововолинській ЦМЛ стаціонарно лікується 21 пацієнт, хворий на коронавірус: 13 жителів міста і 8 іногородніх (м. Володимир-Волинський – 1, Вол.-Волинський р-н – 1, Іваничівський р-н – 2, Горохівський р-н – 2, Локачинський р-н-2). Зокрема, в інфекційному відділенні перебуває 10 жителів міста та 8 іногородніх пацієнтів. У реанімаційному – 3 хворих жителів міста, із них – 1 підключений до апарату ШВЛ.Один нововолинець, який має коронавірусну хворобу, лікується в обласній лікарні, а ще 25 отримують лікування амбулаторно.