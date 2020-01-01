Жінку з Волині судитимуть через репости дописів так званих «ополченців» у мережі «ВКонтакте»

Прокуратура Волині скерувала до суду обвинувальний акт у розслідуваному слідчими УСБУ в області кримінальному провадженні про розповсюдження 43-річною волинянкою матеріалів із закликами до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу в Україні та вчинення нею дій, спрямованих на розпалювання національної ворожнечі.Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.Інформують, що мешканка Ковеля через свою сторінку у російській соціальній мережі «Вконтакте» розміщувала матеріали із закликами до зміни шляхом воєнних дій в Україні форми правління та державного устрою, перепощувала повідомлення з груп так званих "ополченців Новороссії".Публікації також містили прояви зневаги, презирства до українців, ображали їхні патріотичні почуття, національну честь та гідність, провокували розпалювання національної ворожнечі та ненависті.Нині волинянку обвинувачують у вчиненні цих злочинів та невдовзі вона постане перед судом.