Жінку з Волині судитимуть через репости дописів так званих «ополченців» у мережі «ВКонтакте»
Сьогодні, 11:51
Прокуратура Волині скерувала до суду обвинувальний акт у розслідуваному слідчими УСБУ в області кримінальному провадженні про розповсюдження 43-річною волинянкою матеріалів із закликами до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу в Україні та вчинення нею дій, спрямованих на розпалювання національної ворожнечі.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.
Інформують, що мешканка Ковеля через свою сторінку у російській соціальній мережі «Вконтакте» розміщувала матеріали із закликами до зміни шляхом воєнних дій в Україні форми правління та державного устрою, перепощувала повідомлення з груп так званих "ополченців Новороссії".
Публікації також містили прояви зневаги, презирства до українців, ображали їхні патріотичні почуття, національну честь та гідність, провокували розпалювання національної ворожнечі та ненависті.
Нині волинянку обвинувачують у вчиненні цих злочинів та невдовзі вона постане перед судом.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.
Інформують, що мешканка Ковеля через свою сторінку у російській соціальній мережі «Вконтакте» розміщувала матеріали із закликами до зміни шляхом воєнних дій в Україні форми правління та державного устрою, перепощувала повідомлення з груп так званих "ополченців Новороссії".
Публікації також містили прояви зневаги, презирства до українців, ображали їхні патріотичні почуття, національну честь та гідність, провокували розпалювання національної ворожнечі та ненависті.
Нині волинянку обвинувачують у вчиненні цих злочинів та невдовзі вона постане перед судом.
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Коментарі 1
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