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Жінку з Волині судитимуть через репости дописів так званих «ополченців» у мережі «ВКонтакте»

Жінку з Волині судитимуть через репости дописів так званих «ополченців» у мережі «ВКонтакте»
Прокуратура Волині скерувала до суду обвинувальний акт у розслідуваному слідчими УСБУ в області кримінальному провадженні про розповсюдження 43-річною волинянкою матеріалів із закликами до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу в Україні та вчинення нею дій, спрямованих на розпалювання національної ворожнечі.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.

Інформують, що мешканка Ковеля через свою сторінку у російській соціальній мережі «Вконтакте» розміщувала матеріали із закликами до зміни шляхом воєнних дій в Україні форми правління та державного устрою, перепощувала повідомлення з груп так званих "ополченців Новороссії".

Публікації також містили прояви зневаги, презирства до українців, ображали їхні патріотичні почуття, національну честь та гідність, провокували розпалювання національної ворожнечі та ненависті.

Нині волинянку обвинувачують у вчиненні цих злочинів та невдовзі вона постане перед судом.

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Теги: Ковель, ополченці, Вконтакте
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