В Україні від сьогодні дозволили відкрити кінотеатри





Про це повідомляє



Так, на засіданні 25 червня Кабмін підтримав ініціативу МОЗ і вніс зміни до постанови, якою регламентується карантин.



"Зокрема, передбачається заборона роботи кінотеатрів до 1 липня, а з 2 липня - дозвіл на їх роботу, але з наповненістю не більше 50 відсотків та за умови дотримання інших чітких вимог", - йдеться у повідомленні.



Додамо, міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко вважає, що так звана розсадка "шахматкою", яку зможуть використовувати кінотеатри, має стати рішенням для усіх закладів культури, у яких є стаціонарні місця для сидіння - тобто відмінити обмеження про дотримання 1,5 метрової дистанції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні з 2 липня дозволили роботу кінотеатрів - уряд раніше вніс відповідні зміни до адаптивного карантину, введеного через поширення коронавірусу,Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу уряду.Так, на засіданні 25 червня Кабмін підтримав ініціативу МОЗ і вніс зміни до постанови, якою регламентується карантин."Зокрема, передбачається заборона роботи кінотеатрів до 1 липня, а з 2 липня - дозвіл на їх роботу, але з наповненістю не більше 50 відсотків та за умови дотримання інших чітких вимог", - йдеться у повідомленні.Додамо, міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко вважає, що так звана розсадка "шахматкою", яку зможуть використовувати кінотеатри, має стати рішенням для усіх закладів культури, у яких є стаціонарні місця для сидіння - тобто відмінити обмеження про дотримання 1,5 метрової дистанції.

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