У Луцьку затримали двох чоловіків, які викрали велосипед із підвалу





Про це



Слідчі встановили, що уночі 18 червня 2020 року 34-річний лучанин разом із 25-річним спільником, якого невдовзі судитимуть за незаконне поводження зі зброєю, підібравши ключ, проникли у підвальне приміщення будинку на проспекті Молоді в Луцьку й викрали велосипед вартістю 2000 грн.



Затриманим невдовзі зловмисникам повідомили про підозру у вчиненні цього злочину. Суд обрав їм запобіжний захід у виді домашнього арешту.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Двом мешканцям обласного центру Волині повідомили про підозру у вчиненні за попередньою змовою крадіжки із проникненням у приміщення.Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.Слідчі встановили, що уночі 18 червня 2020 року 34-річний лучанин разом із 25-річним спільником, якого невдовзі судитимуть за незаконне поводження зі зброєю, підібравши ключ, проникли у підвальне приміщення будинку на проспекті Молоді в Луцьку й викрали велосипед вартістю 2000 грн.Затриманим невдовзі зловмисникам повідомили про підозру у вчиненні цього злочину. Суд обрав їм запобіжний захід у виді домашнього арешту.

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