вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку затримали двох чоловіків, які викрали велосипед із підвалу

У Луцьку затримали двох чоловіків, які викрали велосипед із підвалу
Двом мешканцям обласного центру Волині повідомили про підозру у вчиненні за попередньою змовою крадіжки із проникненням у приміщення.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.

Слідчі встановили, що уночі 18 червня 2020 року 34-річний лучанин разом із 25-річним спільником, якого невдовзі судитимуть за незаконне поводження зі зброєю, підібравши ключ, проникли у підвальне приміщення будинку на проспекті Молоді в Луцьку й викрали велосипед вартістю 2000 грн.

Затриманим невдовзі зловмисникам повідомили про підозру у вчиненні цього злочину. Суд обрав їм запобіжний захід у виді домашнього арешту.

Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, крадіжка, велосипед
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку муніципали виявили працівників школи, які закидали територію сухим гіллям
Сьогодні, 19:45
Зеленський призначив двох суддів на Волині
Сьогодні, 19:38
У Луцьку затримали двох чоловіків, які викрали велосипед із підвалу
Сьогодні, 19:16
У Польщі – масштабна аварія: зіткнулися 2 вантажівки та автобус з українцями. ФОТО
Сьогодні, 19:15
Де на Волині не буде світла 3 липня
Сьогодні, 19:00
Схожі новини
У Луцьку двоє чоловіків просто під камерами відеонагляду вкрали дитячий велосипед. ФОТО У Луцьку двоє чоловіків просто під камерами відеонагляду вкрали дитячий велосипед. ФОТО
28 серпень, 2019, 22:49
У Луцьку вкрали велосипед чемпіона змагань. ФОТО У Луцьку вкрали велосипед чемпіона змагань. ФОТО
23 серпень, 2019, 09:44
У центрі Луцька в жінки вкрали електровелосипед У центрі Луцька в жінки вкрали електровелосипед
17 червень, 2018, 08:45
Із луцького будинку поцупили велосипед. Злодію «світить» 5 років Із луцького будинку поцупили велосипед. Злодію «світить» 5 років
20 червень, 2017, 12:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Українці бояться їхати в Карпати: чи відновився курорт після повеней. ВІДЕО
Сьогодні, 20:40
 0
Ексдепутата Луцькради відзначили у конкурсі «Коронації слова»
Сьогодні, 20:16
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 3 липня
Сьогодні, 20:00
 0
У Луцьку муніципали виявили працівників школи, які закидали територію сухим гіллям
Сьогодні, 19:45
 0
Зеленський призначив двох суддів на Волині
Сьогодні, 19:38
 0
Медіа
відео
1/8