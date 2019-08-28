У Луцьку затримали двох чоловіків, які викрали велосипед із підвалу
Сьогодні, 19:16
Двом мешканцям обласного центру Волині повідомили про підозру у вчиненні за попередньою змовою крадіжки із проникненням у приміщення.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
Слідчі встановили, що уночі 18 червня 2020 року 34-річний лучанин разом із 25-річним спільником, якого невдовзі судитимуть за незаконне поводження зі зброєю, підібравши ключ, проникли у підвальне приміщення будинку на проспекті Молоді в Луцьку й викрали велосипед вартістю 2000 грн.
Затриманим невдовзі зловмисникам повідомили про підозру у вчиненні цього злочину. Суд обрав їм запобіжний захід у виді домашнього арешту.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
Слідчі встановили, що уночі 18 червня 2020 року 34-річний лучанин разом із 25-річним спільником, якого невдовзі судитимуть за незаконне поводження зі зброєю, підібравши ключ, проникли у підвальне приміщення будинку на проспекті Молоді в Луцьку й викрали велосипед вартістю 2000 грн.
Затриманим невдовзі зловмисникам повідомили про підозру у вчиненні цього злочину. Суд обрав їм запобіжний захід у виді домашнього арешту.
Головне фото - ілюстративне.
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