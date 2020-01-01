У селі Ветли Любешівського району – 6 нових випадків коронавірусу
Сьогодні, 12:12
Упродовж останньої доби у Любешівському районі зареєстрували 6 випадків захворювання на COVID-19 у жителів села Ветли.
Одного хворого госпіталізували в інфекційне відділення лікарні, а 5 - перебувають на амбулаторному лікуванні, - йдеться на сайті Любешівської РДА.
Надійшли 2 негативні результати: 1 - смт Любешів, 1 - с. Ветли. Дві особи одужали: 1 - с. Деревок, 1 - смт Любешів.
За попередню добу надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у 6 жителів Любешівського району: 4 – с. Ветли, 1- с. Залаззя, 1 – с. Щитинь. Двоє хворих госпіталізовані в інфекційне відділення КНП «Любешівська ЦРЛ», четверо - перебувають на амбулаторному лікуванні у КНП «ЦПМСД Любешівсьокї селищної ради».
За весь період спостереження станом на 2 липня 2020 року коронавірусна інфекція виявлена у 52 жителів Любешівського району:
Любешів – 17 (10 одужало)
Люб’язь - 8 (6 одужали)
Зарудче – 8 (5 одужали)
Деревок – 4 (4 одужали)
Залізниця - 1 (одужала)
Проходи – 1 (одужала)
Дольськ – 1 (одужав)
Нові Березичі – 2
Ветли – 10.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Одного хворого госпіталізували в інфекційне відділення лікарні, а 5 - перебувають на амбулаторному лікуванні, - йдеться на сайті Любешівської РДА.
Надійшли 2 негативні результати: 1 - смт Любешів, 1 - с. Ветли. Дві особи одужали: 1 - с. Деревок, 1 - смт Любешів.
За попередню добу надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у 6 жителів Любешівського району: 4 – с. Ветли, 1- с. Залаззя, 1 – с. Щитинь. Двоє хворих госпіталізовані в інфекційне відділення КНП «Любешівська ЦРЛ», четверо - перебувають на амбулаторному лікуванні у КНП «ЦПМСД Любешівсьокї селищної ради».
За весь період спостереження станом на 2 липня 2020 року коронавірусна інфекція виявлена у 52 жителів Любешівського району:
Любешів – 17 (10 одужало)
Люб’язь - 8 (6 одужали)
Зарудче – 8 (5 одужали)
Деревок – 4 (4 одужали)
Залізниця - 1 (одужала)
Проходи – 1 (одужала)
Дольськ – 1 (одужав)
Нові Березичі – 2
Ветли – 10.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 2 липня
Сьогодні, 10:05
Коментарі 0
Останні новини
На Волині зріс тариф на доставку газу
Сьогодні, 12:30
На подвір'ї рівненського підприємця вибухнула граната. ФОТО
Сьогодні, 12:19
У селі Ветли Любешівського району – 6 нових випадків коронавірусу
Сьогодні, 12:12
В Україні від сьогодні дозволили відкрити кінотеатри
Сьогодні, 12:01
Жінку з Волині судитимуть через репости дописів так званих «ополченців» у мережі «ВКонтакте»
Сьогодні, 11:51