У селі Ветли Любешівського району – 6 нових випадків коронавірусу





Одного хворого госпіталізували в інфекційне відділення лікарні, а 5 - перебувають на амбулаторному лікуванні, - йдеться на сайті Любешівської РДА.



Надійшли 2 негативні результати: 1 - смт Любешів, 1 - с. Ветли. Дві особи одужали: 1 - с. Деревок, 1 - смт Любешів.



За попередню добу надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у 6 жителів Любешівського району: 4 – с. Ветли, 1- с. Залаззя, 1 – с. Щитинь. Двоє хворих госпіталізовані в інфекційне відділення КНП «Любешівська ЦРЛ», четверо - перебувають на амбулаторному лікуванні у КНП «ЦПМСД Любешівсьокї селищної ради».



За весь період спостереження станом на 2 липня 2020 року коронавірусна інфекція виявлена у 52 жителів Любешівського району:



Любешів – 17 (10 одужало)



Люб’язь - 8 (6 одужали)



Зарудче – 8 (5 одужали)



Деревок – 4 (4 одужали)



Залізниця - 1 (одужала)



Проходи – 1 (одужала)



Дольськ – 1 (одужав)



Нові Березичі – 2



Ветли – 10.

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