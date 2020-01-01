вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У селі Ветли Любешівського району – 6 нових випадків коронавірусу

У селі Ветли Любешівського району – 6 нових випадків коронавірусу
Упродовж останньої доби у Любешівському районі зареєстрували 6 випадків захворювання на COVID-19 у жителів села Ветли.

Одного хворого госпіталізували в інфекційне відділення лікарні, а 5 - перебувають на амбулаторному лікуванні, - йдеться на сайті Любешівської РДА.

Надійшли 2 негативні результати: 1 - смт Любешів, 1 - с. Ветли. Дві особи одужали: 1 - с. Деревок, 1 - смт Любешів.

За попередню добу надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у 6 жителів Любешівського району: 4 – с. Ветли, 1- с. Залаззя, 1 – с. Щитинь. Двоє хворих госпіталізовані в інфекційне відділення КНП «Любешівська ЦРЛ», четверо - перебувають на амбулаторному лікуванні у КНП «ЦПМСД Любешівсьокї селищної ради».

За весь період спостереження станом на 2 липня 2020 року коронавірусна інфекція виявлена у 52 жителів Любешівського району:

Любешів – 17 (10 одужало)

Люб’язь - 8 (6 одужали)

Зарудче – 8 (5 одужали)

Деревок – 4 (4 одужали)

Залізниця - 1 (одужала)

Проходи – 1 (одужала)

Дольськ – 1 (одужав)

Нові Березичі – 2

Ветли – 10.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, хвороба, Ветли, Любешів
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Підтвердження отримали через декілька днів після похорону: у Нововолинську помер чоловік з підозрою на COVID-19
Сьогодні, 10:52
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 2 липня
Сьогодні, 10:05
Волинь і Закарпаття наразі задіюють найбільше ліжок у лікарнях другої хвилі для хворих з COVID-19
Сьогодні, 10:01
Ратнівщина: де зафіксували смерть від коронавірусу і яка ситуація з недугою в районі
01 липень, 16:17
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині зріс тариф на доставку газу
Сьогодні, 12:30
На подвір'ї рівненського підприємця вибухнула граната. ФОТО
Сьогодні, 12:19
У селі Ветли Любешівського району – 6 нових випадків коронавірусу
Сьогодні, 12:12
В Україні від сьогодні дозволили відкрити кінотеатри
Сьогодні, 12:01
Жінку з Волині судитимуть через репости дописів так званих «ополченців» у мережі «ВКонтакте»
Сьогодні, 11:51
Схожі новини
Де у Любешівському районі виявили нові випадки COVID-19 станом на 1 липня Де у Любешівському районі виявили нові випадки COVID-19 станом на 1 липня
01 липень, 12:41
На Волині ліквідували ще два спалахи коронавірусу На Волині ліквідували ще два спалахи коронавірусу
30 червень, 15:02
Коронавірус і Волинь: де виявили нові випадки станом на ранок 27 червня Коронавірус і Волинь: де виявили нові випадки станом на ранок 27 червня
27 червень, 09:58
В Україні за добу – 948 нових випадків коронавірусу, 65 з них – на Волині: ситуація станом на ранок 27 червня В Україні за добу – 948 нових випадків коронавірусу, 65 з них – на Волині: ситуація станом на ранок 27 червня
27 червень, 09:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку змінилися правила дорожнього руху: коли штрафуватимуть за порушення
Сьогодні, 13:12
 0
Мінкульт просять взятися за укріплення і розчищення валів довкола замку Любарта
Сьогодні, 13:08
 0
Луцьким комунальникам передали вбиральню на Театральному майдані
Сьогодні, 12:40
 0
Митрополиту Михаїлу вручили звання почесного доктора луцького вишу
Сьогодні, 12:36
 0
На Волині зріс тариф на доставку газу
Сьогодні, 12:30
 0
Медіа
відео
1/8