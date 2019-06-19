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На Волині зріс тариф на доставку газу

На Волині зріс тариф на доставку газу
З 1 липня для волинян підвищили тариф на розподіл газу.

Про це повідомили у пресслужбі АТ "Волиньгаз".

Нагадаємо, з 1 січня по 30 червня 2020 р. тариф на послуги розподілу газу для АТ «Волиньгаз» склав 0,91 грн. за м куб. в місяць без ПДВ.

З 1 липня очікували вирівнювання тарифу до 1,10 грн. в місяць без ПДВ. Однак, рішенням Державного регулятора з липня 2020 року тариф за доставку газу для клієнтів АТ «Волиньгаз» становить 0,98 грн. за м куб. в місяць, в тому числі ПДВ. Рівень зростання – 0,07 копійок.

Плата за розподіл газу сплачується щомісяця рівними платежами. Розраховується, виходячи з кількості спожитих кубометрів у попередньому газовому році (з 1 жовтня 2018 р. по 30 вересня 2019 р.), у такому порядку: сума кубів газу, спожитого за рік, ділиться на 12 місяців. Результат множиться на тариф на доставку. Так отримують вартість доставки на місяць.

Строк оплати розподілу газу – до 20 числа місяця, в якому отримуєте послугу. Тобто, за червень – до 20 червня, за липень – до 20 липня і т.д.

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Теги: газ, тариф, доставка, Волинь
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Коментарі 1
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Жиди погані правлять нами.... І недалекий той час,коли про українців залишиться тільки згадка.
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