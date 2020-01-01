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Митрополиту Михаїлу вручили звання почесного доктора луцького вишу

Митрополиту Михаїлу вручили звання почесного доктора луцького вишу
Митрополиту Луцькому та Волинському Михаїлу вручили звання «Почесний доктор» (Doctor Honoris Causa) Луцького національного технічного університету.

Вручення відбулося у день святкування 54-ї річниці Луцького НТУ 2 липня, пишуть "Волинські новини".

Нагадаємо, 24 червня члени вченої ради університету одноголосно підтримали ініціативу щодо відзначення Митрополита Луцького і Волинського Михаїла.

Сьогодні ж, у день народження «політеху», у кафедральному соборі Святої Трійці ПЦУ митрополит відслужив святкову молебень, а потому йому вручили відзнаку.

Митрополит подякував за довіру, адже, у першу чергу, це відповідальність. Він наголосив, що співпраця церкви і ЛНТУ була і є безперервною.

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Теги: ЛНТУ, почесне звання, митрополит Михаїл
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