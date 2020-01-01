Митрополиту Михаїлу вручили звання почесного доктора луцького вишу

Михаїлу вручили звання «Почесний доктор» (Doctor Honoris Causa) Луцького національного технічного університету.



Вручення відбулося у день святкування 54-ї річниці Луцького НТУ 2 липня,



Нагадаємо, 24 червня члени вченої ради університету одноголосно підтримали ініціативу щодо відзначення Митрополита Луцького і Волинського Михаїла.



Сьогодні ж, у день народження «політеху», у кафедральному соборі Святої Трійці ПЦУ митрополит відслужив святкову молебень, а потому йому вручили відзнаку.



Митрополит подякував за довіру, адже, у першу чергу, це відповідальність. Він наголосив, що співпраця церкви і ЛНТУ була і є безперервною.

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