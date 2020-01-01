Луцьким комунальникам передали вбиральню на Театральному майдані

У Луцьку ухвалили рішення про закріплення на праві оперативного управління громадської вбиральні, розміщеної на Театральному майдані, 8.Про це йшлося у четвер, 2 липня, під час засідання сесії Луцькради.Директор департаменту ЖКГрозповів, що вбиральня на 64,6 «квадрати» зареєстрована на ЖКП №1, що фактично не існує. За словами посадовця, для того, щоб обслуговувати туалет, потрібно управляти майном.«Першочергова мета – мати право навести порядок, чи використовувати кошти на його утримання, чи підписати договір оренди в подальшому», - пояснив посадовець. Договір оренди на об’єкт закінчується у вересні, якщо його не підпишуть повторно, то ЖКГ його утримуватиме.