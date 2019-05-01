Ексдепутата Луцькради відзначили у конкурсі «Коронації слова»

Міжнародний літературний конкурс "Коронація слова" підбив підсумки та оголосив переможців. Серед них – колишній депутат Луцької міськради, який отримав спеціальну відзнаку від Асоціації розвитку суддівського самоврядування України "Правосуддя" за роман "Згвалтоване кохання". Також відзнакою «Вибір видавців» отримало вибір видавництва "Клуб сімейного дозвілля" - "Ідеальність"(Ковель).Про це йдеться на офіційній сторінці конкурсу у facebook.Переможці «Коронації слова»-2020 у номінації «Романи»:1 премія - "Оля" Ольга Саліпа (Хмельницький)2 премія - "Живі. Всупереч" Ірина Мельниченко, Вадим Геращенко (Київ)3 премія - "Руїна" Василь Крас (Лиман, Донецька обл.)Диплом фіналіста - "Неповторна або міське бохо" Світлана Горбань (Веренич), Наталя Лапіна (Черкаси)Диплом фіналіста - "Рефлекс медузи" Роксолана Сьома (Київ)Диплом фіналіста - "Імплантовані" Олег Колесніченко (Київ)Диплом фіналіста - "Убивчий аромат цитрусових" Олег Бондар (Кропивницький)Спеціальні відзнаки:Спеціальна відзнака від Андрія Кокотюхи «Золотий Пістоль» за Найкращий кримінальний роман - "Крос у небуття" Юрій Сорока (Хмельницький)Спеціальна відзнака «Найглибше та найґрунтовніше дослідження історії свого роду» від Лесі Воронюк та Всесвітнього дня вишиванки - "Живі. Всупереч" Ірина Мельниченко, Вадим Геращенко (Київ)Спеціальна відзнака від Київського національного університету імені Тараса Шевченка за історико-патріотичний твір - "Руїна" Василь Крас (Лиман, Донецька обл.)Спеціальна відзнака від професора Анатолія Ткаченка "За інтелектуальний гумор" - "Дзеркало з гримасами" Леонід Бондарчук (Херсон)Спеціальна відзнака від філіалу часопису "Час і події" і Марини Олійник - "Пророцтво Пушьямітри: неймовірна детективна оповідь" Брати Манжос (Київ)Спеціальна відзнака від філіалу часопису "Час і події" і Марини Олійник - "Лавка продажу дітей" Анна Софіна (Миколаїв)Спеціальна відзнака від Олександра Вільчинського за кращий твір на воєнну тематику - "Саша" Данило Зозуляк (Львів)Спеціальна відзнака від Олександра Вільчинського за кращий твір на воєнну тематику -"За рогом смерті" Василь Тибель (Рівне)Спецвідзнака від Дари Корній і Тали Владмирової «Українське сучасне фентезі» - "Вітряна гора" Анна Багряна (Київ-Софія)Спеціальна відзнака від Ніки Нікалео та Львівського жіночого літературного клубу за найкращий твір про кохання - "Юкрейніан Рапсоді" Ольга Лотоцька-Колесніченко (Київ)Спеціальна відзнака від Андрія Садового - "Шоу над прірвою" Ольга Шпак (Львів)Спеціальна відзнака за найкращу рецензію на «коронований» твір від Софії Філоненко - Рецензія на книгу Еліни Заржицької "Китеня Тимко та капітан Теревенько" Ольга Рєпіна (Дніпро)Спеціальна відзнака від Олени Осмоловської за кращі Інклюзивні оповідання «Terra інклюзія» - "Дивна Іларія" Наталя Чайковська (Луцьк)Спеціальна відзнака від Олени Осмоловської за кращі Інклюзивні оповідання «Terra інклюзія» - "Офіціант" Олеся Маркович (Ужгород)Номінація короткої прози про сучасний Київ та киян "Як тебе не любити" - "Спогади Подолу" Наталя Гук (Київська обл.)Відзнака «Міжнародне визнання»:Міжнародне визнання Польща - "Де ми є" Наталія Зражевська (Щецин-Горлівка)Міжнародне визнання Іспанія - "Книжки, жінки та кава" Денис Мастєров (Малага-Запоріжжя)Міжнародне визнання США - "Дівчина Фея і конячі голови" Енірай Нарпас (Спрінгфілд, Нью-Джерсі)Міжнародне визнання Франція - "Три щасливі жінки" Тетяна Жарко (Київ-Страсбург)Міжнародне визнання Німеччина - "Гардаріка. Таємниця забутого світу" Вероніка Мосевич (Дрогобич-Гамбург)Міжнародне визнання Нідерланди - "Летіла в небі чорна птаха" Анна Біленька (Чернігів-Київ-Нідерланди)Міжнародне визнання Швейцарія -"Жіночі фантазії" Віталій Перетятько (Цюрих)Відзнака «Вибір видавців»:Вибір видавництва "Фоліо" - "Літо, якого не було" Петро Лущик (Львівська обл., село Сопошин)Вибір видавництва "Фоліо" - "Поки достигають папаї. Секс-тревел блог" Катя Кулик (Вінниця)Вибір видавництва "Кондор" - "Горизонт відродження" Валерій Калінов (Кривий Ріг)Вибір видавництва "Кондор" - "Спіраль мовчання" Ірина Власенко (Київ)Вибір видавництва "Клуб сімейного дозвілля" - "Платонічне кохання" Оксенія Бурлака (Київ)Диплом - "Тріснуте дзеркало" Олег Галетка (Кривий Ріг)Диплом - "Ніщо не є кінцем" Зінаїда Луценко (Черкаська обл.)Диплом - "Сповідь старого пірата" Андрій Цінцірук (Львів)Диплом - "На сьомому небі" Наталка Доляк (Вінниця)Диплом - "Намисто Арнани" Наталія Дев’ятко (Дніпро)Диплом - "Бальні танці або хлопець для Марти" Любов Відута (Львів)Диплом - "Секрети мого янгола" Валентин Тарасов (Київ-Краматорськ)Диплом - "Часоплин життя" Марія Баліцька (Тернопіль)Диплом - "Демоне Ясвир" Ольга Кийко (Полтавська обл.)