Ексдепутата Луцькради відзначили у конкурсі «Коронації слова»
Сьогодні, 20:16
Міжнародний літературний конкурс "Коронація слова" підбив підсумки та оголосив переможців. Серед них – колишній депутат Луцької міськради Андрій Осіпов, який отримав спеціальну відзнаку від Асоціації розвитку суддівського самоврядування України "Правосуддя" за роман "Згвалтоване кохання". Також відзнакою «Вибір видавців» отримало вибір видавництва "Клуб сімейного дозвілля" - "Ідеальність" Юлія Кубай (Ковель).
Про це йдеться на офіційній сторінці конкурсу у facebook.
Переможці «Коронації слова»-2020 у номінації «Романи»:
1 премія - "Оля" Ольга Саліпа (Хмельницький)
2 премія - "Живі. Всупереч" Ірина Мельниченко, Вадим Геращенко (Київ)
3 премія - "Руїна" Василь Крас (Лиман, Донецька обл.)
Диплом фіналіста - "Неповторна або міське бохо" Світлана Горбань (Веренич), Наталя Лапіна (Черкаси)
Диплом фіналіста - "Рефлекс медузи" Роксолана Сьома (Київ)
Диплом фіналіста - "Імплантовані" Олег Колесніченко (Київ)
Диплом фіналіста - "Убивчий аромат цитрусових" Олег Бондар (Кропивницький)
Спеціальні відзнаки:
Спеціальна відзнака від Андрія Кокотюхи «Золотий Пістоль» за Найкращий кримінальний роман - "Крос у небуття" Юрій Сорока (Хмельницький)
Спеціальна відзнака «Найглибше та найґрунтовніше дослідження історії свого роду» від Лесі Воронюк та Всесвітнього дня вишиванки - "Живі. Всупереч" Ірина Мельниченко, Вадим Геращенко (Київ)
Спеціальна відзнака від Київського національного університету імені Тараса Шевченка за історико-патріотичний твір - "Руїна" Василь Крас (Лиман, Донецька обл.)
Спеціальна відзнака від професора Анатолія Ткаченка "За інтелектуальний гумор" - "Дзеркало з гримасами" Леонід Бондарчук (Херсон)
Спеціальна відзнака від Асоціації розвитку суддівського самоврядування України "Правосуддя" - "Згвалтоване кохання" Андрій Осіпов (Одеса)
Спеціальна відзнака від філіалу часопису "Час і події" і Марини Олійник - "Пророцтво Пушьямітри: неймовірна детективна оповідь" Брати Манжос (Київ)
Спеціальна відзнака від філіалу часопису "Час і події" і Марини Олійник - "Лавка продажу дітей" Анна Софіна (Миколаїв)
Спеціальна відзнака від Олександра Вільчинського за кращий твір на воєнну тематику - "Саша" Данило Зозуляк (Львів)
Спеціальна відзнака від Олександра Вільчинського за кращий твір на воєнну тематику -"За рогом смерті" Василь Тибель (Рівне)
Спецвідзнака від Дари Корній і Тали Владмирової «Українське сучасне фентезі» - "Вітряна гора" Анна Багряна (Київ-Софія)
Спеціальна відзнака від Ніки Нікалео та Львівського жіночого літературного клубу за найкращий твір про кохання - "Юкрейніан Рапсоді" Ольга Лотоцька-Колесніченко (Київ)
Спеціальна відзнака від Андрія Садового - "Шоу над прірвою" Ольга Шпак (Львів)
Спеціальна відзнака за найкращу рецензію на «коронований» твір від Софії Філоненко - Рецензія на книгу Еліни Заржицької "Китеня Тимко та капітан Теревенько" Ольга Рєпіна (Дніпро)
Спеціальна відзнака від Олени Осмоловської за кращі Інклюзивні оповідання «Terra інклюзія» - "Дивна Іларія" Наталя Чайковська (Луцьк)
Спеціальна відзнака від Олени Осмоловської за кращі Інклюзивні оповідання «Terra інклюзія» - "Офіціант" Олеся Маркович (Ужгород)
Номінація короткої прози про сучасний Київ та киян "Як тебе не любити" - "Спогади Подолу" Наталя Гук (Київська обл.)
Відзнака «Міжнародне визнання»:
Міжнародне визнання Польща - "Де ми є" Наталія Зражевська (Щецин-Горлівка)
Міжнародне визнання Іспанія - "Книжки, жінки та кава" Денис Мастєров (Малага-Запоріжжя)
Міжнародне визнання США - "Дівчина Фея і конячі голови" Енірай Нарпас (Спрінгфілд, Нью-Джерсі)
Міжнародне визнання Франція - "Три щасливі жінки" Тетяна Жарко (Київ-Страсбург)
Міжнародне визнання Німеччина - "Гардаріка. Таємниця забутого світу" Вероніка Мосевич (Дрогобич-Гамбург)
Міжнародне визнання Нідерланди - "Летіла в небі чорна птаха" Анна Біленька (Чернігів-Київ-Нідерланди)
Міжнародне визнання Швейцарія -"Жіночі фантазії" Віталій Перетятько (Цюрих)
Відзнака «Вибір видавців»:
Вибір видавництва "Фоліо" - "Літо, якого не було" Петро Лущик (Львівська обл., село Сопошин)
Вибір видавництва "Фоліо" - "Поки достигають папаї. Секс-тревел блог" Катя Кулик (Вінниця)
Вибір видавництва "Кондор" - "Горизонт відродження" Валерій Калінов (Кривий Ріг)
Вибір видавництва "Кондор" - "Спіраль мовчання" Ірина Власенко (Київ)
Вибір видавництва "Клуб сімейного дозвілля" - "Платонічне кохання" Оксенія Бурлака (Київ)
Вибір видавництва "Клуб сімейного дозвілля" - "Ідеальність" Юлія Кубай (Ковель)
Диплом - "Тріснуте дзеркало" Олег Галетка (Кривий Ріг)
Диплом - "Ніщо не є кінцем" Зінаїда Луценко (Черкаська обл.)
Диплом - "Сповідь старого пірата" Андрій Цінцірук (Львів)
Диплом - "На сьомому небі" Наталка Доляк (Вінниця)
Диплом - "Намисто Арнани" Наталія Дев’ятко (Дніпро)
Диплом - "Бальні танці або хлопець для Марти" Любов Відута (Львів)
Диплом - "Секрети мого янгола" Валентин Тарасов (Київ-Краматорськ)
Диплом - "Часоплин життя" Марія Баліцька (Тернопіль)
Диплом - "Демоне Ясвир" Ольга Кийко (Полтавська обл.)
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Про це йдеться на офіційній сторінці конкурсу у facebook.
Переможці «Коронації слова»-2020 у номінації «Романи»:
1 премія - "Оля" Ольга Саліпа (Хмельницький)
2 премія - "Живі. Всупереч" Ірина Мельниченко, Вадим Геращенко (Київ)
3 премія - "Руїна" Василь Крас (Лиман, Донецька обл.)
Диплом фіналіста - "Неповторна або міське бохо" Світлана Горбань (Веренич), Наталя Лапіна (Черкаси)
Диплом фіналіста - "Рефлекс медузи" Роксолана Сьома (Київ)
Диплом фіналіста - "Імплантовані" Олег Колесніченко (Київ)
Диплом фіналіста - "Убивчий аромат цитрусових" Олег Бондар (Кропивницький)
Спеціальні відзнаки:
Спеціальна відзнака від Андрія Кокотюхи «Золотий Пістоль» за Найкращий кримінальний роман - "Крос у небуття" Юрій Сорока (Хмельницький)
Спеціальна відзнака «Найглибше та найґрунтовніше дослідження історії свого роду» від Лесі Воронюк та Всесвітнього дня вишиванки - "Живі. Всупереч" Ірина Мельниченко, Вадим Геращенко (Київ)
Спеціальна відзнака від Київського національного університету імені Тараса Шевченка за історико-патріотичний твір - "Руїна" Василь Крас (Лиман, Донецька обл.)
Спеціальна відзнака від професора Анатолія Ткаченка "За інтелектуальний гумор" - "Дзеркало з гримасами" Леонід Бондарчук (Херсон)
Спеціальна відзнака від Асоціації розвитку суддівського самоврядування України "Правосуддя" - "Згвалтоване кохання" Андрій Осіпов (Одеса)
Спеціальна відзнака від філіалу часопису "Час і події" і Марини Олійник - "Пророцтво Пушьямітри: неймовірна детективна оповідь" Брати Манжос (Київ)
Спеціальна відзнака від філіалу часопису "Час і події" і Марини Олійник - "Лавка продажу дітей" Анна Софіна (Миколаїв)
Спеціальна відзнака від Олександра Вільчинського за кращий твір на воєнну тематику - "Саша" Данило Зозуляк (Львів)
Спеціальна відзнака від Олександра Вільчинського за кращий твір на воєнну тематику -"За рогом смерті" Василь Тибель (Рівне)
Спецвідзнака від Дари Корній і Тали Владмирової «Українське сучасне фентезі» - "Вітряна гора" Анна Багряна (Київ-Софія)
Спеціальна відзнака від Ніки Нікалео та Львівського жіночого літературного клубу за найкращий твір про кохання - "Юкрейніан Рапсоді" Ольга Лотоцька-Колесніченко (Київ)
Спеціальна відзнака від Андрія Садового - "Шоу над прірвою" Ольга Шпак (Львів)
Спеціальна відзнака за найкращу рецензію на «коронований» твір від Софії Філоненко - Рецензія на книгу Еліни Заржицької "Китеня Тимко та капітан Теревенько" Ольга Рєпіна (Дніпро)
Спеціальна відзнака від Олени Осмоловської за кращі Інклюзивні оповідання «Terra інклюзія» - "Дивна Іларія" Наталя Чайковська (Луцьк)
Спеціальна відзнака від Олени Осмоловської за кращі Інклюзивні оповідання «Terra інклюзія» - "Офіціант" Олеся Маркович (Ужгород)
Номінація короткої прози про сучасний Київ та киян "Як тебе не любити" - "Спогади Подолу" Наталя Гук (Київська обл.)
Відзнака «Міжнародне визнання»:
Міжнародне визнання Польща - "Де ми є" Наталія Зражевська (Щецин-Горлівка)
Міжнародне визнання Іспанія - "Книжки, жінки та кава" Денис Мастєров (Малага-Запоріжжя)
Міжнародне визнання США - "Дівчина Фея і конячі голови" Енірай Нарпас (Спрінгфілд, Нью-Джерсі)
Міжнародне визнання Франція - "Три щасливі жінки" Тетяна Жарко (Київ-Страсбург)
Міжнародне визнання Німеччина - "Гардаріка. Таємниця забутого світу" Вероніка Мосевич (Дрогобич-Гамбург)
Міжнародне визнання Нідерланди - "Летіла в небі чорна птаха" Анна Біленька (Чернігів-Київ-Нідерланди)
Міжнародне визнання Швейцарія -"Жіночі фантазії" Віталій Перетятько (Цюрих)
Відзнака «Вибір видавців»:
Вибір видавництва "Фоліо" - "Літо, якого не було" Петро Лущик (Львівська обл., село Сопошин)
Вибір видавництва "Фоліо" - "Поки достигають папаї. Секс-тревел блог" Катя Кулик (Вінниця)
Вибір видавництва "Кондор" - "Горизонт відродження" Валерій Калінов (Кривий Ріг)
Вибір видавництва "Кондор" - "Спіраль мовчання" Ірина Власенко (Київ)
Вибір видавництва "Клуб сімейного дозвілля" - "Платонічне кохання" Оксенія Бурлака (Київ)
Вибір видавництва "Клуб сімейного дозвілля" - "Ідеальність" Юлія Кубай (Ковель)
Диплом - "Тріснуте дзеркало" Олег Галетка (Кривий Ріг)
Диплом - "Ніщо не є кінцем" Зінаїда Луценко (Черкаська обл.)
Диплом - "Сповідь старого пірата" Андрій Цінцірук (Львів)
Диплом - "На сьомому небі" Наталка Доляк (Вінниця)
Диплом - "Намисто Арнани" Наталія Дев’ятко (Дніпро)
Диплом - "Бальні танці або хлопець для Марти" Любов Відута (Львів)
Диплом - "Секрети мого янгола" Валентин Тарасов (Київ-Краматорськ)
Диплом - "Часоплин життя" Марія Баліцька (Тернопіль)
Диплом - "Демоне Ясвир" Ольга Кийко (Полтавська обл.)
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