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Кінотеатри на Волині поки не відкриватимуть

Кінотеатри на Волині поки не відкриватимуть
На Волині поки не відновлюватимуть роботу кінотеатрів.

Про це стало відомо сьогодні, 2 липня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.

Заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак повідомила, що дозвіл уряду на роботу кінотеатрів з 2 липня наповненістю не більше 50 відсотків та за умови дотримання інших чітких вимог не стосується нашої області.

«Це обговорювали на попередньому засіданні обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Ми не переходимо до наступного етапу послаблень», - сказала посадовиця.

Нагадаємо, за останню добу на Волині методом ПЛР підтвердили 81 випадок коронавірусу. Загалом станом на 2 липня в області зареєстрували 2508 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 747 осіб. 62 волинян, на жаль, померли від ускладнень хвороби.

Зауважимо, під час сесії Луцькради в.о. мера Григорій Пустовіт повідомив, що місто дослухатиметься до рішення обласної комісії ТЕБ та НС та не відкриватиме кінотеатри.

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Теги: Волинь, кінотеатри, заборона
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