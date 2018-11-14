Кінотеатри на Волині поки не відкриватимуть





Про це стало відомо сьогодні, 2 липня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.



Заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак повідомила, що дозвіл уряду на роботу кінотеатрів з 2 липня наповненістю не більше 50 відсотків та за умови дотримання інших чітких вимог не стосується нашої області.



«Це обговорювали на попередньому засіданні обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Ми не переходимо до наступного етапу послаблень», - сказала посадовиця.



Нагадаємо,



Зауважимо, під час сесії Луцькради в.о. мера Григорій Пустовіт повідомив, що місто дослухатиметься до рішення обласної комісії ТЕБ та НС та не відкриватиме кінотеатри.

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