У «ПортCity» встановили дезінфекційні тунелі. ФОТО*
Сьогодні, 14:05
На входах в ТРЦ "ПортCity" встановили найсучасніші дезінфекційні тунелі для санітарної обробки з системою автоматичного туманоутворення.
Про це повідомляють на сторінці закладу у Facebook.
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Вони розпилюють один з найбезпечніших та ефективніших на ринку розчинів для дезінфекції – SterilOx. Він вбиває 99,99% вірусів, в тому числі COVID-19. SterilOx – це водний, безспиртовий розчин. Завдяки вмісту хлорнуватистої кислоти, він є ефективним дезінфекційним засобом, що імітує власну імунну систему.
SterilOx задовольняє всі вимоги дезінфекції та абсолютно безпечний при диханні, попаданні на шкіру, слизові тканини і навіть потраплянні всередину організму, а також абсолютно безпечний для тварин та рослин.
⠀
Також біля санітарних зон ТРЦ розмістили сенсорні дезінфектори, де відвідувачі можуть продезінфікувати руки безконтактно.
⠀
Крім цього, зауважили, цей екодезінфекційний засіб SterilOx можна придбати для дому чи офісу. Замовити необхідне устаткування можна за телефоном: 0332 78 78 25 або 067 332 12 01.
⠀
"Здійснюйте покупки вигідно та безпечно разом з ТРЦ "ПортCity", - підсумували в адмінстрації.
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Про це повідомляють на сторінці закладу у Facebook.
⠀
Вони розпилюють один з найбезпечніших та ефективніших на ринку розчинів для дезінфекції – SterilOx. Він вбиває 99,99% вірусів, в тому числі COVID-19. SterilOx – це водний, безспиртовий розчин. Завдяки вмісту хлорнуватистої кислоти, він є ефективним дезінфекційним засобом, що імітує власну імунну систему.
SterilOx задовольняє всі вимоги дезінфекції та абсолютно безпечний при диханні, попаданні на шкіру, слизові тканини і навіть потраплянні всередину організму, а також абсолютно безпечний для тварин та рослин.
⠀
Також біля санітарних зон ТРЦ розмістили сенсорні дезінфектори, де відвідувачі можуть продезінфікувати руки безконтактно.
⠀
Крім цього, зауважили, цей екодезінфекційний засіб SterilOx можна придбати для дому чи офісу. Замовити необхідне устаткування можна за телефоном: 0332 78 78 25 або 067 332 12 01.
⠀
"Здійснюйте покупки вигідно та безпечно разом з ТРЦ "ПортCity", - підсумували в адмінстрації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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