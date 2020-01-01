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У «ПортCity» встановили дезінфекційні тунелі. ФОТО*

У «ПортCity» встановили дезінфекційні тунелі. ФОТО*
На входах в ТРЦ "ПортCity" встановили найсучасніші дезінфекційні тунелі для санітарної обробки з системою автоматичного туманоутворення.

Про це повідомляють на сторінці закладу у Facebook.

Вони розпилюють один з найбезпечніших та ефективніших на ринку розчинів для дезінфекції – SterilOx. Він вбиває 99,99% вірусів, в тому числі COVID-19. SterilOx – це водний, безспиртовий розчин. Завдяки вмісту хлорнуватистої кислоти, він є ефективним дезінфекційним засобом, що імітує власну імунну систему.

SterilOx задовольняє всі вимоги дезінфекції та абсолютно безпечний при диханні, попаданні на шкіру, слизові тканини і навіть потраплянні всередину організму, а також абсолютно безпечний для тварин та рослин.

Також біля санітарних зон ТРЦ розмістили сенсорні дезінфектори, де відвідувачі можуть продезінфікувати руки безконтактно.

Крім цього, зауважили, цей екодезінфекційний засіб SterilOx можна придбати для дому чи офісу. Замовити необхідне устаткування можна за телефоном: 0332 78 78 25 або 067 332 12 01.

"Здійснюйте покупки вигідно та безпечно разом з ТРЦ "ПортCity", - підсумували в адмінстрації.

У «ПортCity» встановили дезінфекційні тунелі. ФОТО*
У «ПортCity» встановили дезінфекційні тунелі. ФОТО*
У «ПортCity» встановили дезінфекційні тунелі. ФОТО*
У «ПортCity» встановили дезінфекційні тунелі. ФОТО*
У «ПортCity» встановили дезінфекційні тунелі. ФОТО*
У «ПортCity» встановили дезінфекційні тунелі. ФОТО*

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Теги: ПортCity, дезінфікуючий тунель
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