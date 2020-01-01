Де на Волині не буде світла 3 липня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 3 липня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це інформує пресслужба «Волиньобленерго».1. 9:00 - 16:00Ветеринарно-бактеріологічна лабораторія, кафе «Золота підкова» м. Володимир-Волинський, вул.: Українська, Зубинського, ЗимнівськаВимкнень споживачів не заплановано1. 10:00 – 15:00Почергово терміном1-1.5години Школа, монастир,ФАП, ФОП.Степанець,ФО Ковтун, ФОП Пясецький,ФОП Грицак,ФОП Мурська,ФОП Лазнік, ФО Лєпін. с.Низкиничівул.Гагаріна, Жовтнева, Незалежності,Чкалова, Шевченка, Кисіля, 1Травня,Світла.1. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЩТП-381 9:00 - 17:00 с. Мостище, вул.. Шевченка, пров.Глущика (частково)2. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-278 9:00 - 17:00 с. Грудки, вул.Колгоспна, вул. Космонавтів, вул. Набережна, вул. Центральна, вул. Червоної Калини, вул. Шевченка1. 09:00-17:00ФОП Данилевська С.Ю. - магазинФОП Дуб В.П. - торговий кіоскФОП Ліщук П.Д. - торговий кіоскФОП Кардаш О.В. - торговий кіоск с.Карпилівкавул.Незалежності,2. 09:00-17:00 ФОП Гнатюк Т.Д. - магазинФОП Журба - магазинм.Ківерцівул.Паркова,буд.8,10,14,25-45, 49,51,53 вул.Дорошенка,буд.1-4, пров.Дорошенка,буд.1-9, вул.Міцкевича,буд.1-16,вул.Ціолковського,буд.1-15,16,вул.Ломоносова,буд.1-13,пров.Миру,3 ПЛ 0,4 кВ від КТП-319 09:00-16:00 ФОП Дорощук В.Ф. - магазинФОП Мельник О.С. - кафеФОП Яйленко Ф.К. - магазинФОП Костюк А.А. - магазинФОП Колосінський В.В. - приміщеннясмт. Оликавул. Б.Хмельницькоговул. П.Орлика, буд. 5,7,9,11,13,25,29, вул. Робітнича, буд. 2-6,8,вул. Власюк, буд. 1,3,3а,5,7,9,11,вул. Путилівська, буд. 3-16,18,20вул. Богуна, буд. 1-4, 6-22, 25- 30,вул. Гагаріна, буд. 2,11-34), 5-11,31,33вул. Козацька, буд. 1-27,29Вимкнень споживачів не заплановано1 ПЛ-0,4кВ Л1 від КТП-180 9:00 – 16:00 Клуб с.Привітне с. Привітне вул.1 Травня, вул.Центральна і прилеглі2 КТП-53 9:00 – 16:00 с. Холопичі вул.Центральна, вул.Тиха і прилеглі3 ПЛ-0,4кВ Л2 від КТП-64 9:00 – 16:00 Церква с.Шельвів с. Шельвів вул.Першотравнева, вул.Церковна, вул.Набережна, вул.Східна і прилегліВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. 9:00-17:00Фермерське господарство"Козацький двір"НасоснаШкола с.Скиби сБіркиМагазин с.Скиби с.БіркиКлуб с.Скиби с.БіркиС.Бірки с.Скиби2 ПЛ 04 кВ ЩТП 520 9:00-17:00 С Вишнівка3 ПЛ 10 кВ Л 91-03 9:00-17:00 Рибне госодарсто Ладанка С Піща1 ПЛ-10 кВ Л-12-01, Л-12-02, Л-12-03 від ПС-35 «Седлище» 10:00 - 17:00 с. Седлище, Березичі: магазини, школи, АТС, пошта, ФАПи, пилорама, церква, клуби, пождепо, дидячі садочки, молитовні будинки, моб. зв'язок МТС, моб. зв'язок «Київстар». с.Нові Березичі: магазини, школа, ФАП. с.Угриничі: церква, пилорама, школа, магазини, клуб.с.Воля Любешівська: ФОП Шатило, ТОВ «ДКМ ВУД», АТС, школа, дит.садок. с. Угриничі, Седлище, Лечин, Березичі, Нові Березичі; с. Воля Любешівська (частково)Вимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0,4 Л-2-ТП-149:00-17:00 УЖК №2, магазин «Для Вас», аптека Вестфарм, управління економічної політики м. Нововолинськвул, Соборна 9-19: пр-кт Перемоги 30-34; провулок Третій.Вимкнень споживачів не заплановано1 ПЛ-0,4 кВ КТП-18 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська церква, ППМ.. с.Рудка-Козинська вул.Тиха, Молодіжна.2 ПЛ-0,4 кВ КТП-323 9:00-17:00 с.Навіз кіоск, АТС, поштове відділення, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку. с.Навіз, вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Тиха, Нагірна.3 ПЛ-0,4 кВ КТП-234 9:00-17:00 с.Бортяхівка клуб, ФАП.. с.Бортяхівка вул.Комсомольська, Тиха, Шкільна.4 ПЛ-0,4 кВ КТП-440 9:00-17:00 с.Топільне, майстерня, магазин. с.Топільне вул. Жовтнева, Першотравнева, Ватутіна.5 ПЛ-0,4 кВ КТП-223 9:00-17:00 с.Березолуки овочесховища.6 ПЛ-0,4 кВ КТП-303 9:00-17:00 с.Олешковичі ФАП, молитовний дім. с.Олешковичі вул.8 Березня, Червоноармійська, Набережна.7 ПЛ-0,4 кВ КТП-291 9:00-17:00 с.Залісці школа, дитячий садок.8 ПЛ-0,4 кВ КТП-206 9:00-17:00 с.Ворончин вул.Озерна, Шевченка.9 ПЛ-0,4 кВ ЗТП-95 9:00-17:00 м.Рожище учбовий корпус, котельня, гуртожиток, їдальня.Вимкнень споживачів не заплановано1 ПЛ-0,4 кВКТП-38 10:00-16:30 ТзОВ «ВВ-Агро»- ферма, школа, ФОП Шумський ТРСТ- магазин, СКЗ, ГРП с.Турія2 ПЛ-0,4 кВКТП-189 Л-1,2 10:00-16:30 СВК «Дружба» - бригада с.Нири