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У Рожищі на місці знищеного пожежею гуртожитку вже звели стіни

У Рожищі на місці знищеного пожежею гуртожитку вже звели стіни
На місці знищеного пожежею будинку на вулиці Сухарева у Рожищі будівельники вже звели стіни.

Про це Район.Рожище розповіли погорільці.

«Попри всі труднощі, які випали на долю жителів нашого будинку, і в дощ, і спеку забудовники працюють, не покладаючи сил і здоров'я. Завдяки їм будівництво не стоїть на місці. За два тижні з'явилися стіни нашого будинку, які зростуть до покрівлі», – діляться постраждалі від пожежі.

Вони висловлюють вдячність усім, хто долучився до відбудови їхнього будинку. Після зведення стін, планують перейти до покрівлі.

За попередніми обрахунками, покрівельні роботи разом із матеріалами обійдуться у понад 200 тисяч гривень.

Нагадаємо, 18 травня у місті Рожище трапилася пожежа у приміщенні колишнього гуртожитку фабрики "Динамо". В гуртожитку жили 33 людини, серед них – 7 малолітніх дітей. Через пожежу люди лишилися без даху над головою.

Нині на місці, де стояв гуртожиток тривають ремонтні роботи. А волонтери допомагають власниками одинадцяти згорілих квартир відбудувати помешкання.

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Фінансову допомогу можна надсилати за такими реквізитами:

Філія-Волинське ОУ АТ «Ощадбанк» міста Луцьк
МФО – 303398
Номер поточного рахунка: UA953033980000026005300428389
Код отримувача: 37828424
Одержувач: ОСББ «Динамовці»


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Теги: Рожище, гуртожиток, пожежа, будівництво, кошти
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Коментарі 1
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Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Думаю, що до холодів бідні погорільці вже переселяться у нове приміщення. Дай Боже вам люди терпіння, ми вас підтримуємо.
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