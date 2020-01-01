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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

ОДА має намір ввести більш жорсткий карантин на Шацьких озерах

ОДА має намір ввести більш жорсткий карантин на Шацьких озерах
Облдержадміністрація має намір проводити перевірки щодо дотримання карантинних заходів у курортних районах Волині, а також планує ввести додаткові обмеження на Шацьких озерах та інших місцях загального відпочинку.

Про це стало відомо сьогодні, 2 липня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.

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Заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак повідомила, що сьогодні, 2 липня, відбудеться засідання обласної комісії техногенно-екологічної безпеки, де обговорюватимуть, зокрема, погіршення ситуації у Шацькому районі та можливість введення там додаткових карантинних обмежень.

Тетяна Щербак зауважила, що станом на 2 липня у Шацькому районі – 32 підтверджених випадки коронавірусу, 10 з них – за останній тиждень.

Серед захворілих – два працівники Шацької райради, військкомату, рятувальники, касири, двоє дітей, непрацюючі тощо.

«У Шацькому районі і не лише, а в районах Волині, де найбільше місць для відпочинку, будуть введені додаткові карантинні заходи. Рішення прийме комісія ТЕБ та НС, але пропонувати ці додаткові заходи будемо», – сказала Щербак.

Які саме додаткові заходи мають намір вводити, Тетяна Щербак не уточнила. Мовляв, якщо вони будуть – то в оприлюдненому рішенні комісії ТЕБ та НС.

Нагадаємо, раніше рішенням районної комісії ТЕБ та НС Шацького району обмежили роботу дискотек та заборонили атракціони і тематичні парки.

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Теги: Шацькі озера, жорсткий карантин
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