ОДА має намір ввести більш жорсткий карантин на Шацьких озерах
Сьогодні, 14:26
Облдержадміністрація має намір проводити перевірки щодо дотримання карантинних заходів у курортних районах Волині, а також планує ввести додаткові обмеження на Шацьких озерах та інших місцях загального відпочинку.
Про це стало відомо сьогодні, 2 липня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.
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Заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак повідомила, що сьогодні, 2 липня, відбудеться засідання обласної комісії техногенно-екологічної безпеки, де обговорюватимуть, зокрема, погіршення ситуації у Шацькому районі та можливість введення там додаткових карантинних обмежень.
Тетяна Щербак зауважила, що станом на 2 липня у Шацькому районі – 32 підтверджених випадки коронавірусу, 10 з них – за останній тиждень.
Серед захворілих – два працівники Шацької райради, військкомату, рятувальники, касири, двоє дітей, непрацюючі тощо.
«У Шацькому районі і не лише, а в районах Волині, де найбільше місць для відпочинку, будуть введені додаткові карантинні заходи. Рішення прийме комісія ТЕБ та НС, але пропонувати ці додаткові заходи будемо», – сказала Щербак.
Які саме додаткові заходи мають намір вводити, Тетяна Щербак не уточнила. Мовляв, якщо вони будуть – то в оприлюдненому рішенні комісії ТЕБ та НС.
Нагадаємо, раніше рішенням районної комісії ТЕБ та НС Шацького району обмежили роботу дискотек та заборонили атракціони і тематичні парки.
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Про це стало відомо сьогодні, 2 липня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА
Заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак повідомила, що сьогодні, 2 липня, відбудеться засідання обласної комісії техногенно-екологічної безпеки, де обговорюватимуть, зокрема, погіршення ситуації у Шацькому районі та можливість введення там додаткових карантинних обмежень.
Тетяна Щербак зауважила, що станом на 2 липня у Шацькому районі – 32 підтверджених випадки коронавірусу, 10 з них – за останній тиждень.
Серед захворілих – два працівники Шацької райради, військкомату, рятувальники, касири, двоє дітей, непрацюючі тощо.
«У Шацькому районі і не лише, а в районах Волині, де найбільше місць для відпочинку, будуть введені додаткові карантинні заходи. Рішення прийме комісія ТЕБ та НС, але пропонувати ці додаткові заходи будемо», – сказала Щербак.
Які саме додаткові заходи мають намір вводити, Тетяна Щербак не уточнила. Мовляв, якщо вони будуть – то в оприлюдненому рішенні комісії ТЕБ та НС.
Нагадаємо, раніше рішенням районної комісії ТЕБ та НС Шацького району обмежили роботу дискотек та заборонили атракціони і тематичні парки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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