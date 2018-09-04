У Луцьку викрили продавця, який торгував алкоголем у заборонений час
Сьогодні, 15:40
Інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради викрили продавця магазину, який продавав алкогольні напої у заборонений час з 22.00 до 08.00.
ПРо це йдеться на офіційній сторінці департаменту муніципальної варти Луцькради у facebook.
Факт продажу у нічний час зафіксували у магазині «Продукти» по вулиці Гетьмана Сагайдачного, 1.
На продавця був складений протокол про адміністративне правопорушення за порушення ч.2 ст. 156 КУпАП. Штраф за вказане порушення від 1700 до 6800 грн.
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ПРо це йдеться на офіційній сторінці департаменту муніципальної варти Луцькради у facebook.
Факт продажу у нічний час зафіксували у магазині «Продукти» по вулиці Гетьмана Сагайдачного, 1.
На продавця був складений протокол про адміністративне правопорушення за порушення ч.2 ст. 156 КУпАП. Штраф за вказане порушення від 1700 до 6800 грн.
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Коментарі 1
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Всі про все знають, але для "галочки" раз в квартал мають "викрити"))))
І сміх і гріх