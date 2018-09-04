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У Луцьку викрили продавця, який торгував алкоголем у заборонений час

У Луцьку викрили продавця, який торгував алкоголем у заборонений час
Інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради викрили продавця магазину, який продавав алкогольні напої у заборонений час з 22.00 до 08.00.

ПРо це йдеться на офіційній сторінці департаменту муніципальної варти Луцькради у facebook.

Факт продажу у нічний час зафіксували у магазині «Продукти» по вулиці Гетьмана Сагайдачного, 1.

На продавця був складений протокол про адміністративне правопорушення за порушення ч.2 ст. 156 КУпАП. Штраф за вказане порушення від 1700 до 6800 грн.

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Теги: Луцьк, магазин, алкоголь, нічний час
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Коментарі 1
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Там вночі черги стоять за бухлом такі, як при союзі перед завозом "дефіциту" в ЦУМ.
Всі про все знають, але для "галочки" раз в квартал мають "викрити"))))
І сміх і гріх
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