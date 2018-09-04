У Луцьку викрили продавця, який торгував алкоголем у заборонений час





ПРо це



Факт продажу у нічний час зафіксували у магазині «Продукти» по вулиці Гетьмана Сагайдачного, 1.



На продавця був складений протокол про адміністративне правопорушення за порушення ч.2 ст. 156 КУпАП. Штраф за вказане порушення від 1700 до 6800 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради викрили продавця магазину, який продавав алкогольні напої у заборонений час з 22.00 до 08.00.ПРо це йдеться на офіційній сторінці департаменту муніципальної варти Луцькради у facebook.Факт продажу у нічний час зафіксували у магазині «Продукти» по вулиці Гетьмана Сагайдачного, 1.На продавця був складений протокол про адміністративне правопорушення за порушення ч.2 ст. 156 КУпАП. Штраф за вказане порушення від 1700 до 6800 грн.

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