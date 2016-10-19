У луцькому дворі викрили горе-продавців, які торгували продуктами зі столу для настільного тенісу. ФОТО





Про це



На порушників були складені протоколи про адміністративне правопорушення за ст. 152 КУпАП, п.п. 2.5.5.1.20 Правил благоустрою міста Луцька.



Штраф за вказане порушення на громадян – від 340 до 1360 грн., на фізичних осіб-підприємців – від 850 до 1700 грн.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Софії Ковалевської, 25 у Луцьку зафіксували факт здійснення торгівлі зі столу для настільного тенісу.Про це повідомляють на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.На порушників були складені протоколи про адміністративне правопорушення за ст. 152 КУпАП, п.п. 2.5.5.1.20 Правил благоустрою міста Луцька.Штраф за вказане порушення на громадян – від 340 до 1360 грн., на фізичних осіб-підприємців – від 850 до 1700 грн.

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