Створити власну справу і не «прогоріти»: у луцькому виші запустили бізнес-інкубатор для молоді. ФОТО





Знайомство із новенькою аудиторією, системою роботи проекту та урочисте перерізання червоної стрічки відбулося у четвер, 2 липня.



Проект стартував ще декілька місяців тому, коли 1 квітня на офіційному сайті вишу з’явилося







Кураторка проекту Алла Шиманська розповіла, що кандидатів на ролі так званих інкубантів було багато, тематики, на які студенти надсилали роботи, теж були різними, однак довелося відібрати всього 20, аби запустити пілотну групу в повноцінну роботу.



«Це хороша можливість для студентів здобути реальні знання і навички щодо того, як розпочати те вести власний бізнес. Є студенти різних курсів, не обов’язково закінчувати бакалаврат, аби потрапити до нас, потрібно лише мати бажання та хороші ідеї для реалізації», – каже Алла Шиманська.







Впродовж майже трьох місяців тривала робота із подання та відбору заявок, сьогодні ж, символічно до відзначення 54-ї річниці Луцького національного технічного університету, відбулася презентація бізнес-інкубатора та повністю оснащеного інноваційного приміщення, де працюватимуть групи.



Більше того, користування усім обладнанням, консультаційні послуги з питань реєстрації бізнесу, обліку та оподаткування, маркетингу, юриспруденції тощо, які на приватних фірмах коштуватимуть чималих сум, на базі бізнес-інкубатора є безкоштовними. У студентів також є можливість брати участь у тренінгах і семінарах на теми започаткування і ведення підприємницької діяльності, аби після закінчення навчання випускники мали реальне уявлення того, як запускати успішні бізнес-стартапи, що будуть життєздатними і автономними.







Ректор університету Петро Савчук розповів, що ідея зародилася на так званій «каві з ректором», коли студенти збираються разом із керівництвом вишу, говорять про наболіле і висловлюють власні думки щодо того, як вони бачать подальший розвиток навчального закладу. Під час однієї з таких дискусій Петро Савчук почув думку, що молодь стурбована тією кількістю викликів, які чекають на них в дорослому житті і вони не завжди розуміють, як реалізовувати власні напрацювання у різних галузях і мати гідну роботу.



«Тут виникло спільне рішення – підсилили позиції студентів не лише в освітній кваліфікації. Запропонували створити майданчик для того, аби окрім фаху, вони були компетентними у справі відкриття власного бізнесу, набули практичних навичків юридичної та фінансової грамотності, були більш впевненими і вже до вступу на магістратуру могли починати власну справу. Ми зацікавлені, аби перспективні кадри лишалися в Україні, а не їхали шукати кращої долі в інших країнах», – каже Петро Савчук.







Заступниця голови Волинської обласної державної адміністрації Тетяна Щербак каже, що є багато розумних юнаків і дівчат, які повинні піднімати цей університет та країну своєю науковою діяльністю, тому бізнес-інкубатор та стартап-школа, яка діє на базі проекту, є хорошою можливістю випробувати свої сили і зробити важливі відкриття.



«За цей не дуже довгий час, поки я працюю на Волині, помітила, що молодь – дуже активна і має потенціал, ці таланти повинні залишатися тут і працювати для України, аби сприяти її розвитку. Відкриття такого бізнес-інкубатора – один із тих кроків, який наближає усіх нас до успішного майбутнього і заможного життя саме в нашій країні, одна із тих можливостей для розвитку молоді, яка повинна себе відкривати і презентувати свої ідеї, залучати інвесторів», – говорить Тетяна Щербак. Посадовиця також побажала студентам успіхів і вдалої роботи, адже переконана, що вони гідні кращого майбутнього, яке зараз залежить лише від них.







Студент третього курсу факультету бізнесу Павло Семенюк, який став одним із учасників пілотної групи бізнес-інкубатора розповів, що над створенням власної справи задумувався ще до запуску програми, однак навіть уявлення не мав, як це можна було б реалізувати, аби не «прогоріти», враховуючи усі тонкощі та деталі ведення бізнесу.



«На конкурс я надсилав простенький проект, але в майбутньому – прибутковий, на мій погляд. Задумався над створенням торговельної точки з перекупу і продажу будівельних матеріалів, зокрема металевих конструкцій, труб та іншого. Розробив бізнес-план, продумав фінансову сторону, тож сподіваюся, що під час навчання буде можливість по трохи втілювати ідею в життя. Добре, що молоді дають таку можливість», – каже Павло Семенюк.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькому національному технічному університеті презентували студентський бізнес-інкубатор із пілотною групою майбутніх підприємців та науковців, чиї роботи пройшли конкурсний відбір і потрапили у двадцятку найбільш перспективних.Знайомство із новенькою аудиторією, системою роботи проекту та урочисте перерізання червоної стрічки відбулося у четвер, 2 липня.Проект стартував ще декілька місяців тому, коли 1 квітня на офіційному сайті вишу з’явилося оголошення про початок прийому робіт. Студенти повинні були надіслати описи своїх проектних ідей, бізнес-плани та первинні фінансові обґрунтування на основі яких відбирали ті заявки, що видалися комісії найцікавішими.Кураторка проектурозповіла, що кандидатів на ролі так званих інкубантів було багато, тематики, на які студенти надсилали роботи, теж були різними, однак довелося відібрати всього 20, аби запустити пілотну групу в повноцінну роботу.«Це хороша можливість для студентів здобути реальні знання і навички щодо того, як розпочати те вести власний бізнес. Є студенти різних курсів, не обов’язково закінчувати бакалаврат, аби потрапити до нас, потрібно лише мати бажання та хороші ідеї для реалізації», – каже Алла Шиманська.Впродовж майже трьох місяців тривала робота із подання та відбору заявок, сьогодні ж, символічно до відзначення 54-ї річниці Луцького національного технічного університету, відбулася презентація бізнес-інкубатора та повністю оснащеного інноваційного приміщення, де працюватимуть групи.Більше того, користування усім обладнанням, консультаційні послуги з питань реєстрації бізнесу, обліку та оподаткування, маркетингу, юриспруденції тощо, які на приватних фірмах коштуватимуть чималих сум, на базі бізнес-інкубатора є безкоштовними. У студентів також є можливість брати участь у тренінгах і семінарах на теми започаткування і ведення підприємницької діяльності, аби після закінчення навчання випускники мали реальне уявлення того, як запускати успішні бізнес-стартапи, що будуть життєздатними і автономними.Ректор університетурозповів, що ідея зародилася на так званій «каві з ректором», коли студенти збираються разом із керівництвом вишу, говорять про наболіле і висловлюють власні думки щодо того, як вони бачать подальший розвиток навчального закладу. Під час однієї з таких дискусій Петро Савчук почув думку, що молодь стурбована тією кількістю викликів, які чекають на них в дорослому житті і вони не завжди розуміють, як реалізовувати власні напрацювання у різних галузях і мати гідну роботу.«Тут виникло спільне рішення – підсилили позиції студентів не лише в освітній кваліфікації. Запропонували створити майданчик для того, аби окрім фаху, вони були компетентними у справі відкриття власного бізнесу, набули практичних навичків юридичної та фінансової грамотності, були більш впевненими і вже до вступу на магістратуру могли починати власну справу. Ми зацікавлені, аби перспективні кадри лишалися в Україні, а не їхали шукати кращої долі в інших країнах», – каже Петро Савчук.Заступниця голови Волинської обласної державної адміністраціїкаже, що є багато розумних юнаків і дівчат, які повинні піднімати цей університет та країну своєю науковою діяльністю, тому бізнес-інкубатор та стартап-школа, яка діє на базі проекту, є хорошою можливістю випробувати свої сили і зробити важливі відкриття.«За цей не дуже довгий час, поки я працюю на Волині, помітила, що молодь – дуже активна і має потенціал, ці таланти повинні залишатися тут і працювати для України, аби сприяти її розвитку. Відкриття такого бізнес-інкубатора – один із тих кроків, який наближає усіх нас до успішного майбутнього і заможного життя саме в нашій країні, одна із тих можливостей для розвитку молоді, яка повинна себе відкривати і презентувати свої ідеї, залучати інвесторів», – говорить Тетяна Щербак. Посадовиця також побажала студентам успіхів і вдалої роботи, адже переконана, що вони гідні кращого майбутнього, яке зараз залежить лише від них.Студент третього курсу факультету бізнесу, який став одним із учасників пілотної групи бізнес-інкубатора розповів, що над створенням власної справи задумувався ще до запуску програми, однак навіть уявлення не мав, як це можна було б реалізувати, аби не «прогоріти», враховуючи усі тонкощі та деталі ведення бізнесу.«На конкурс я надсилав простенький проект, але в майбутньому – прибутковий, на мій погляд. Задумався над створенням торговельної точки з перекупу і продажу будівельних матеріалів, зокрема металевих конструкцій, труб та іншого. Розробив бізнес-план, продумав фінансову сторону, тож сподіваюся, що під час навчання буде можливість по трохи втілювати ідею в життя. Добре, що молоді дають таку можливість», – каже Павло Семенюк.

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