18-річний волинянин перерахував гроші інтернет-шахраям за неіснуючий мотоцикл





Про це



Молодик сплатив 12 500 гривень за покупку, а товар не отримав.



Працівники Ковельського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення цього злочину.



Головне фото - ілюстративне.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 1 липня до Ковельського відділу поліції звернувся 18-річний місцевий житель. Він повідомив, що зловмисник ошукав його під час інтернет-покупки мотоциклу.Про це йдеться на сайті Ковельського відділення поліції.Молодик сплатив 12 500 гривень за покупку, а товар не отримав.Працівники Ковельського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення цього злочину.

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