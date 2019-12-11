18-річний волинянин перерахував гроші інтернет-шахраям за неіснуючий мотоцикл
Сьогодні, 15:17
1 липня до Ковельського відділу поліції звернувся 18-річний місцевий житель. Він повідомив, що зловмисник ошукав його під час інтернет-покупки мотоциклу.
Про це йдеться на сайті Ковельського відділення поліції.
Молодик сплатив 12 500 гривень за покупку, а товар не отримав.
Працівники Ковельського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення цього злочину.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це йдеться на сайті Ковельського відділення поліції.
Молодик сплатив 12 500 гривень за покупку, а товар не отримав.
Працівники Ковельського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення цього злочину.
Головне фото - ілюстративне.
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