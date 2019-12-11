вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

18-річний волинянин перерахував гроші інтернет-шахраям за неіснуючий мотоцикл

18-річний волинянин перерахував гроші інтернет-шахраям за неіснуючий мотоцикл
1 липня до Ковельського відділу поліції звернувся 18-річний місцевий житель. Він повідомив, що зловмисник ошукав його під час інтернет-покупки мотоциклу.

Про це йдеться на сайті Ковельського відділення поліції.

Молодик сплатив 12 500 гривень за покупку, а товар не отримав.

Працівники Ковельського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення цього злочину.

Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковельський район, шахраї
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сильний вітер та грози: на Заході України оголосили штормове попередження
Сьогодні, 16:00
У Луцьку викрили продавця, який торгував алкоголем у заборонений час
Сьогодні, 15:40
18-річний волинянин перерахував гроші інтернет-шахраям за неіснуючий мотоцикл
Сьогодні, 15:17
У луцькому дворі викрили горе-продавців, які торгували продуктами зі столу для настільного тенісу. ФОТО
Сьогодні, 14:52
ОДА має намір ввести більш жорсткий карантин на Шацьких озерах
Сьогодні, 14:26
Схожі новини
За відомими схемами: волиняни продовжують втрапляти на шахрайський гачок За відомими схемами: волиняни продовжують втрапляти на шахрайський гачок
11 грудень, 2019, 09:40
Волинянина, який хотів продати ігрову приставку, ошукали через «OLX» на майже 10 тисяч гривень Волинянина, який хотів продати ігрову приставку, ошукали через «OLX» на майже 10 тисяч гривень
17 червень, 15:01
Волинянка «розблокувала» банківську картку за 31 тисячу гривень Волинянка «розблокувала» банківську картку за 31 тисячу гривень
11 червень, 15:47
Луцький «Кораблик» шукає молодиків, які наїли на 850 гривень і втекли. ФОТО. ВІДЕО Луцький «Кораблик» шукає молодиків, які наїли на 850 гривень і втекли. ФОТО. ВІДЕО
09 червень, 22:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Сильний вітер та грози: на Заході України оголосили штормове попередження
Сьогодні, 16:00
 0
У Луцьку викрили продавця, який торгував алкоголем у заборонений час
Сьогодні, 15:40
 0
18-річний волинянин перерахував гроші інтернет-шахраям за неіснуючий мотоцикл
Сьогодні, 15:17
 0
У луцькому дворі викрили горе-продавців, які торгували продуктами зі столу для настільного тенісу. ФОТО
Сьогодні, 14:52
 0
ОДА має намір ввести більш жорсткий карантин на Шацьких озерах
Сьогодні, 14:26
 0
Медіа
відео
1/8