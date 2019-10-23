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Селяни з Прикарпаття подякували волинським надзвичайникам за порятунок

Селяни з Прикарпаття подякували волинським надзвичайникам за порятунок
1 липня на адресу Управління ДСНС України у Волинській області надійшов лист від голови Ямницької сільської ради Івано-Франківської області Романа Крутія.

Про це йдеться на сайті Управління ДСНС України у Волинській області.

Від імені сільської громади Роман Крутій висловив подяку команді волинських рятувальників, які долучилися до подолання наслідків повені на Прикарпатті.

«Висловлюємо щирі слова вдячності команді рятувальників зведеного загону підрозділів Управління ДСНС України у Волинській області, зокрема Руслану Лавренюку, Роману Котельчуку, Сергію Хижуну, Віталію Гергалу та Олександру Пуцю, які безпосередньо брали участь у ліквідації наслідків стихійного лиха, що спіткало Ямницьку об’єднану територіальну громаду у червні 2020 року», - йдеться у листі.

Адресант відзначив згуртованість, оперативність та професіоналізм рятувальників та поінформував, що вони успішно провели аварійно-рятувальні роботи з усунення наслідків повені в населених пунктах роботи громади, зокрема відкачували воду з підтоплених об’єктів, житлових будинків, господарських споруд, присадибних ділянок, а також розчищали об’єкти від перенесеного повінню захаращення з повалених дерев і сміття.

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Теги: волинські рятувальники, повені на Прикарпатті
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