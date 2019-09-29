Сильний вітер та грози: на Заході України оголосили штормове попередження





Про це



Так, 2 липня вночі в Приазов'ї та Криму грози, вдень у західних областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).



3 липня у західних областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, на Закарпатті і в Карпатах, вдень також і на Прикарпатті значні дощі (I рівень небезпечності, жовтий).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища по Україні сьогодні та завтра, 3 липня.Про це повідомляє Головне управління ДСНС України з посиланням на дані УкрГідрометцентру.Так, 2 липня вночі в Приазов'ї та Криму грози, вдень у західних областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).3 липня у західних областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, на Закарпатті і в Карпатах, вдень також і на Прикарпатті значні дощі (I рівень небезпечності, жовтий).

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