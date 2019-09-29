Сильний вітер та грози: на Заході України оголосили штормове попередження
Сьогодні, 16:00
Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища по Україні сьогодні та завтра, 3 липня.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України з посиланням на дані УкрГідрометцентру.
Так, 2 липня вночі в Приазов'ї та Криму грози, вдень у західних областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).
3 липня у західних областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, на Закарпатті і в Карпатах, вдень також і на Прикарпатті значні дощі (I рівень небезпечності, жовтий).
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Про це повідомляє Головне управління ДСНС України з посиланням на дані УкрГідрометцентру.
Так, 2 липня вночі в Приазов'ї та Криму грози, вдень у західних областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).
3 липня у західних областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, на Закарпатті і в Карпатах, вдень також і на Прикарпатті значні дощі (I рівень небезпечності, жовтий).
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