вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Тернопільщині чоловік погрожував дружині зброєю, бо вона не зібрала з поля сіно

На Тернопільщині чоловік погрожував дружині зброєю, бо вона не зібрала з поля сіно
Сіно стало причиною розбірок подружжя в одному із сіл Гусятинського району на Тернопільщині. 59-річний чоловік влаштував дружині скандал через те, що вона вчасно не зібрала з поля сіно.

Конфлікт на словесній перепалці не завершився. Чоловік взяв з будинку гладкоствольну рушницю марки Иж-18 та вистрілив в повітря. Постріли почули сусіди. Вони й викликали поліцію, - інформує пресслужба поліції Тернопільської області.

Як з'ясували правоохоонці, на момент сварки чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння. Зброю взяв, аби налякати дружину. У ході перевірки стало відомо, що рушниця не зареєстрована. Вона залишилася йому у спадок після смерті діда.

Зброю правоохоронці вилучили. Дебошир відповідатиме перед законом згідно статті 129 ККУ - погроза вбивством.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: сіно, конфлікт, зброя, чоловік
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Створити власну справу і не «прогоріти»: у луцькому виші запустили бізнес-інкубатор для молоді. ФОТО
Сьогодні, 16:39
У районі на Волині заборонили пасажирські перевезення громадським транспортом
Сьогодні, 16:34
На Тернопільщині чоловік погрожував дружині зброєю, бо вона не зібрала з поля сіно
Сьогодні, 16:27
Депутат сільради на Волині проголосував за виділення собі землі вартістю у пів мільйона гривень
Сьогодні, 16:21
Сильний вітер та грози: на Заході України оголосили штормове попередження
Сьогодні, 16:00
Схожі новини
На Вінниччині чоловік влаштував стрілянину та поранив чотирьох поліцейських. ФОТО На Вінниччині чоловік влаштував стрілянину та поранив чотирьох поліцейських. ФОТО
07 квітень, 12:35
На Рівненщині жінка знайшла мертвим квартиранта На Рівненщині жінка знайшла мертвим квартиранта
11 листопад, 2016, 16:30
На Волині чоловік хотів сховати зброю у лісі На Волині чоловік хотів сховати зброю у лісі
21 жовтень, 2016, 11:10
Волинянку підозрюють у вбивстві чоловіка Волинянку підозрюють у вбивстві чоловіка
12 жовтень, 2015, 14:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У луцькому «політесі» відкрили універсальну електросервісну лабораторію. ФОТО
Сьогодні, 17:22
 0
Селяни з Прикарпаття подякували волинським надзвичайникам за порятунок
Сьогодні, 17:13
 0
У Луцьку податківців привітали з професійним святом і нагородили грамотами. ФОТО
Сьогодні, 16:53
 0
Створити власну справу і не «прогоріти»: у луцькому виші запустили бізнес-інкубатор для молоді. ФОТО
Сьогодні, 16:39
 0
У районі на Волині заборонили пасажирські перевезення громадським транспортом
Сьогодні, 16:34
 0
Медіа
відео
1/8