На Тернопільщині чоловік погрожував дружині зброєю, бо вона не зібрала з поля сіно

Сіно стало причиною розбірок подружжя в одному із сіл Гусятинського району на Тернопільщині. 59-річний чоловік влаштував дружині скандал через те, що вона вчасно не зібрала з поля сіно.Конфлікт на словесній перепалці не завершився. Чоловік взяв з будинку гладкоствольну рушницю марки Иж-18 та вистрілив в повітря. Постріли почули сусіди. Вони й викликали поліцію, - інформує пресслужба поліції Тернопільської області.Як з'ясували правоохоонці, на момент сварки чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння. Зброю взяв, аби налякати дружину. У ході перевірки стало відомо, що рушниця не зареєстрована. Вона залишилася йому у спадок після смерті діда.Зброю правоохоронці вилучили. Дебошир відповідатиме перед законом згідно статті 129 ККУ - погроза вбивством.