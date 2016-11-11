На Тернопільщині чоловік погрожував дружині зброєю, бо вона не зібрала з поля сіно
Сьогодні, 16:27
Сіно стало причиною розбірок подружжя в одному із сіл Гусятинського району на Тернопільщині. 59-річний чоловік влаштував дружині скандал через те, що вона вчасно не зібрала з поля сіно.
Конфлікт на словесній перепалці не завершився. Чоловік взяв з будинку гладкоствольну рушницю марки Иж-18 та вистрілив в повітря. Постріли почули сусіди. Вони й викликали поліцію, - інформує пресслужба поліції Тернопільської області.
Як з'ясували правоохоонці, на момент сварки чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння. Зброю взяв, аби налякати дружину. У ході перевірки стало відомо, що рушниця не зареєстрована. Вона залишилася йому у спадок після смерті діда.
Зброю правоохоронці вилучили. Дебошир відповідатиме перед законом згідно статті 129 ККУ - погроза вбивством.
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Конфлікт на словесній перепалці не завершився. Чоловік взяв з будинку гладкоствольну рушницю марки Иж-18 та вистрілив в повітря. Постріли почули сусіди. Вони й викликали поліцію, - інформує пресслужба поліції Тернопільської області.
Як з'ясували правоохоонці, на момент сварки чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння. Зброю взяв, аби налякати дружину. У ході перевірки стало відомо, що рушниця не зареєстрована. Вона залишилася йому у спадок після смерті діда.
Зброю правоохоронці вилучили. Дебошир відповідатиме перед законом згідно статті 129 ККУ - погроза вбивством.
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