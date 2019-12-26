Депутат сільради на Волині проголосував за виділення собі землі вартістю у пів мільйона гривень

Депутат сільської ради на Маневиччині поверне громаді незаконно виділену йому земельну ділянку вартістю 0,5 млн гривень.Про це повідомляє прокуратура у Волинській області.Обранець громади на сесії, не повідомивши про наявність у нього конфлікту інтересів, взяв участь у голосуванні й проголосував "за" виділення собі безоплатно ділянки площею 0,25 га й вартістю 500 тисяч гривень.Згодом суд визнав депутата винним у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (адміністративні правопорушення, передбачені ч. ч. 1,2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення).Прокурори ж звернулися до суду, аби скасувати незаконні рішення сільської ради, ухваленні у порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції».Суд пристав на позицію прокуратури, відтак, депутат поверне незаконно отриману земельну ділянку громаді.