Депутат сільради на Волині проголосував за виділення собі землі вартістю у пів мільйона гривень
Сьогодні, 16:21
Депутат сільської ради на Маневиччині поверне громаді незаконно виділену йому земельну ділянку вартістю 0,5 млн гривень.
Про це повідомляє прокуратура у Волинській області.
Обранець громади на сесії, не повідомивши про наявність у нього конфлікту інтересів, взяв участь у голосуванні й проголосував "за" виділення собі безоплатно ділянки площею 0,25 га й вартістю 500 тисяч гривень.
Згодом суд визнав депутата винним у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (адміністративні правопорушення, передбачені ч. ч. 1,2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення).
Прокурори ж звернулися до суду, аби скасувати незаконні рішення сільської ради, ухваленні у порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції».
Суд пристав на позицію прокуратури, відтак, депутат поверне незаконно отриману земельну ділянку громаді.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це повідомляє прокуратура у Волинській області.
Обранець громади на сесії, не повідомивши про наявність у нього конфлікту інтересів, взяв участь у голосуванні й проголосував "за" виділення собі безоплатно ділянки площею 0,25 га й вартістю 500 тисяч гривень.
Згодом суд визнав депутата винним у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (адміністративні правопорушення, передбачені ч. ч. 1,2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення).
Прокурори ж звернулися до суду, аби скасувати незаконні рішення сільської ради, ухваленні у порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції».
Суд пристав на позицію прокуратури, відтак, депутат поверне незаконно отриману земельну ділянку громаді.
Головне фото - ілюстративне.
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Депутат сільради на Волині проголосував за виділення собі землі вартістю у пів мільйона гривень
Сьогодні, 16:21