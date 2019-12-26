вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Депутат сільради на Волині проголосував за виділення собі землі вартістю у пів мільйона гривень

Депутат сільради на Волині проголосував за виділення собі землі вартістю у пів мільйона гривень
Депутат сільської ради на Маневиччині поверне громаді незаконно виділену йому земельну ділянку вартістю 0,5 млн гривень.

Про це повідомляє прокуратура у Волинській області.

Обранець громади на сесії, не повідомивши про наявність у нього конфлікту інтересів, взяв участь у голосуванні й проголосував "за" виділення собі безоплатно ділянки площею 0,25 га й вартістю 500 тисяч гривень.

Згодом суд визнав депутата винним у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (адміністративні правопорушення, передбачені ч. ч. 1,2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Прокурори ж звернулися до суду, аби скасувати незаконні рішення сільської ради, ухваленні у порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції».

Суд пристав на позицію прокуратури, відтак, депутат поверне незаконно отриману земельну ділянку громаді.

Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Маневицький район, земельна ділянка, депутат
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У районі на Волині заборонили пасажирські перевезення громадським транспортом
Сьогодні, 16:34
На Тернопільщині чоловік погрожував дружині зброєю, бо вона не зібрала з поля сіно
Сьогодні, 16:27
Депутат сільради на Волині проголосував за виділення собі землі вартістю у пів мільйона гривень
Сьогодні, 16:21
Сильний вітер та грози: на Заході України оголосили штормове попередження
Сьогодні, 16:00
У Луцьку викрили продавця, який торгував алкоголем у заборонений час
Сьогодні, 15:40
Схожі новини
На Волині депутат проголосував за виділення йому трьох земельних ділянок На Волині депутат проголосував за виділення йому трьох земельних ділянок
16 травень, 06:31
На Волині депутат та його дружина незаконно заволоділи 2-ма гектарами землі На Волині депутат та його дружина незаконно заволоділи 2-ма гектарами землі
26 грудень, 2019, 20:46
«Мені не соромно дивитися в очі виборцям», – депутатка Луцькради. ВІДЕО «Мені не соромно дивитися в очі виборцям», – депутатка Луцькради. ВІДЕО
18 червень, 20:50
Святослав Вакарчук складає мандат народного депутата Святослав Вакарчук складає мандат народного депутата
11 червень, 13:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поділ землі під Старим ринком оскаржуватимуть у суді
Сьогодні, 17:45
 0
У луцькому «політесі» відкрили універсальну електросервісну лабораторію. ФОТО
Сьогодні, 17:22
 0
Селяни з Прикарпаття подякували волинським надзвичайникам за порятунок
Сьогодні, 17:13
 0
У Луцьку податківців привітали з професійним святом і нагородили грамотами. ФОТО
Сьогодні, 16:53
 0
Створити власну справу і не «прогоріти»: у луцькому виші запустили бізнес-інкубатор для молоді. ФОТО
Сьогодні, 16:39
 0
Медіа
відео
1/8