У районі на Волині заборонили пасажирські перевезення громадським транспортом

На території Камінь-Каширського району з 2 липня скасували регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення в усіх видах сполучення.Про це йшлося під час позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке відбулося під керівництвом першого заступника голови райдержадміністрації2 липня, - йдеться на сайті Камінь-Каширської РДА.Такі рішення прийняли, враховуючи складну епідемічну ситуацію на Камінь-Каширщині та відповідні рекомендації регіональної комісії з питань ТЕБ та НС.Нагадаємо, що через високу захворюваність на коронавірусну інфекцію у районі попередньо вже скасували низку послаблень.На жаль, як відзначила завідувачка відділення організації епідеміологічних досліджень Камінь-Каширського міжрайонного відділу ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України» Оксана Мазур, ситуація й надалі погіршується:"На сьогодні у районі – 186 випадків коронавірусної інфекції, серед яких – 6 летальних. Одужало 62 особи. Найбільші вогнища цієї недуги реєструється в місті, селах Раків Ліс, Брониця та Воєгоща. У населених пунктах Піщане, Підбороччя, Черче показник захворюваності спадає, однак загроза залишається. Осередки спалахів виявлені в 17 установах та організаціях. Загалом у районі інцидентність становить 88,5 (середньообласний показник – 45,7) при нормі – менше, ніж 12 людей на 100 тисяч населення. Тож тенденція до зростання рівня захворюваності зберігається", - розповіла завідувачка відділення організації епідеміологічних досліджень Камінь-Каширського міжрайонного відділу ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України»Головний лікар Камінь-Каширської центральної районної лікарні Людмила Потягайло додала, що нині на стаціонарному лікуванні перебуває 82 особи.Враховуючи все вищезазначене, члени комісії з питань ТЕБ та НС рекомендують органам місцевого самоврядування переглянути питання закриття або обмеження роботи ринків. Окрім того, діє заборона на проведення будь-яких масових заходів, у тому числі й релігійних, за участі більше, ніж 10 осіб. Діяльність закладів харчування, відкритих (літніх) майданчиків і МАФів – також під забороною, крім роботи з доставлення їжі або замовлень на винос.