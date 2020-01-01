У районі на Волині заборонили пасажирські перевезення громадським транспортом
Сьогодні, 16:34
На території Камінь-Каширського району з 2 липня скасували регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення в усіх видах сполучення.
Про це йшлося під час позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке відбулося під керівництвом першого заступника голови райдержадміністрації Олександра Михаліка 2 липня, - йдеться на сайті Камінь-Каширської РДА.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Критично високий рівень, – ОДА про захворюваність на коронавірус на Волині
Такі рішення прийняли, враховуючи складну епідемічну ситуацію на Камінь-Каширщині та відповідні рекомендації регіональної комісії з питань ТЕБ та НС.
Нагадаємо, що через високу захворюваність на коронавірусну інфекцію у районі попередньо вже скасували низку послаблень.
На жаль, як відзначила завідувачка відділення організації епідеміологічних досліджень Камінь-Каширського міжрайонного відділу ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України» Оксана Мазур, ситуація й надалі погіршується:
"На сьогодні у районі – 186 випадків коронавірусної інфекції, серед яких – 6 летальних. Одужало 62 особи. Найбільші вогнища цієї недуги реєструється в місті, селах Раків Ліс, Брониця та Воєгоща. У населених пунктах Піщане, Підбороччя, Черче показник захворюваності спадає, однак загроза залишається. Осередки спалахів виявлені в 17 установах та організаціях. Загалом у районі інцидентність становить 88,5 (середньообласний показник – 45,7) при нормі – менше, ніж 12 людей на 100 тисяч населення. Тож тенденція до зростання рівня захворюваності зберігається", - розповіла завідувачка відділення організації епідеміологічних досліджень Камінь-Каширського міжрайонного відділу ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України» Оксана Мазур.
Головний лікар Камінь-Каширської центральної районної лікарні Людмила Потягайло додала, що нині на стаціонарному лікуванні перебуває 82 особи.
Враховуючи все вищезазначене, члени комісії з питань ТЕБ та НС рекомендують органам місцевого самоврядування переглянути питання закриття або обмеження роботи ринків. Окрім того, діє заборона на проведення будь-яких масових заходів, у тому числі й релігійних, за участі більше, ніж 10 осіб. Діяльність закладів харчування, відкритих (літніх) майданчиків і МАФів – також під забороною, крім роботи з доставлення їжі або замовлень на винос.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося під час позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке відбулося під керівництвом першого заступника голови райдержадміністрації Олександра Михаліка 2 липня, - йдеться на сайті Камінь-Каширської РДА.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Критично високий рівень, – ОДА про захворюваність на коронавірус на Волині
Такі рішення прийняли, враховуючи складну епідемічну ситуацію на Камінь-Каширщині та відповідні рекомендації регіональної комісії з питань ТЕБ та НС.
Нагадаємо, що через високу захворюваність на коронавірусну інфекцію у районі попередньо вже скасували низку послаблень.
На жаль, як відзначила завідувачка відділення організації епідеміологічних досліджень Камінь-Каширського міжрайонного відділу ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України» Оксана Мазур, ситуація й надалі погіршується:
"На сьогодні у районі – 186 випадків коронавірусної інфекції, серед яких – 6 летальних. Одужало 62 особи. Найбільші вогнища цієї недуги реєструється в місті, селах Раків Ліс, Брониця та Воєгоща. У населених пунктах Піщане, Підбороччя, Черче показник захворюваності спадає, однак загроза залишається. Осередки спалахів виявлені в 17 установах та організаціях. Загалом у районі інцидентність становить 88,5 (середньообласний показник – 45,7) при нормі – менше, ніж 12 людей на 100 тисяч населення. Тож тенденція до зростання рівня захворюваності зберігається", - розповіла завідувачка відділення організації епідеміологічних досліджень Камінь-Каширського міжрайонного відділу ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України» Оксана Мазур.
Головний лікар Камінь-Каширської центральної районної лікарні Людмила Потягайло додала, що нині на стаціонарному лікуванні перебуває 82 особи.
Враховуючи все вищезазначене, члени комісії з питань ТЕБ та НС рекомендують органам місцевого самоврядування переглянути питання закриття або обмеження роботи ринків. Окрім того, діє заборона на проведення будь-яких масових заходів, у тому числі й релігійних, за участі більше, ніж 10 осіб. Діяльність закладів харчування, відкритих (літніх) майданчиків і МАФів – також під забороною, крім роботи з доставлення їжі або замовлень на винос.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Створити власну справу і не «прогоріти»: у луцькому виші запустили бізнес-інкубатор для молоді. ФОТО
Сьогодні, 16:39
У районі на Волині заборонили пасажирські перевезення громадським транспортом
Сьогодні, 16:34
Депутат сільради на Волині проголосував за виділення собі землі вартістю у пів мільйона гривень
Сьогодні, 16:21