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У луцькому «політесі» відкрили універсальну електросервісну лабораторію. ФОТО

У луцькому «політесі» відкрили універсальну електросервісну лабораторію. ФОТО
У Луцькому національному технічному університеті відкрили спеціалізовану лабораторію «ЕЛЕКТРОСЕРВІС-АВВ» – універсальну лабораторію, де студентів вчитимуть працювати з електроприладами на найсучаснішому обладнанні від провідної світової компанії.

Урочисте відкриття навчального центру відбулося у четвер, 2 липня, на базі кафедри електропостачання.

Завідувач кафедри Юрій Грицюк розповів, що проект почали реалізовувати ще 2018 році, коли він потрапив на зустріч із представниками товариства «Електросервіс», де обговорювали питання співпраці та дуальної освіти студентів технічного вишу.

«Завдяки щасливій випадковості тоді на зустрічі був представник АВВ – Україна (Компанія АВВ є світовим лідером в області промислових технологій. В штаті компанії понад 135 000 співробітників в ста країнах світу. Головний офіс знаходиться в Цюриху, Швейцарія. Акції компанії перебувають в обігу на фондових біржах Цюриха, Стокгольму та Нью-Йорка, – ред.). При зустрічі викладач зауважив, що є бажання та стратегія розбудови кафедри, плани щодо навчання студентів новим і якісним знанням, слідувати світовим тенденціям а електроенергетичній галузі. Власне, представник зацікавився в розвитку сегменту торгівлі їхнім обладнанням на Волині», – розповідає Юрій Грицюк.

У луцькому «політесі» відкрили універсальну електросервісну лабораторію. ФОТО


Згодом спільно розробили відповідний проект і компанія «Електросервіс»взяла на себе ключову роль у реалізації. Отримавши від «АББ» найсучасніше обладнання, облаштували на базі вишу лабораторію.

Оскільки у електроенергетичній галузі зараз саме той період, коли відбувається перехід на цифрові автоматизовані підстанції, то й у аудиторії технічного університету встановили найсучасніше обладнання, аби студенти мали можливість здобувати практичні навички і втілювати ці технології в життя.

У луцькому «політесі» відкрили універсальну електросервісну лабораторію. ФОТО


Наразі тут встановлена низьковольтна шафа, обладнання для розподілу електроенергії між споживачами, пристрій для автоматичного резервування живлення, що при зникненні потужності в одному місці зможе відновити його за рахунок іншої лінії, обладнання захисту від коротких замикань в електромережах, цифровий електропривід, елемент «комірка» товариства «Електросервіс» з вакуумним вимикачем компанії «АББ» і реле цієї ж компанії, що забезпечують комплексний захист лінії від різних видів пошкоджень. У кожному з приладів – максимальний набір параметрів, уся інформація є в цифровому форматі, а налаштовується через спеціальну веб-систему, куди кожен студент лабораторії матиме доступ і навчиться нею користуватися.

У луцькому «політесі» відкрили універсальну електросервісну лабораторію. ФОТО


«В цій лабораторії ми можемо давати студентам знання з багатьох дисциплін: основи електроприладу, електричні апарати, релейний захист і автоматика, основи електропостачання, тобто ми охоплюємо велику частину своєї освітньої програми», – додає Юрій Грицюк.

У луцькому «політесі» відкрили універсальну електросервісну лабораторію. ФОТО
У луцькому «політесі» відкрили універсальну електросервісну лабораторію. ФОТО
У луцькому «політесі» відкрили універсальну електросервісну лабораторію. ФОТО


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Теги: Луцьк, ЛНТУ, лабораторія, електросервіс
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