У Луцьку податківців привітали з професійним святом і нагородили грамотами. ФОТО

Волинських податківців сьогодні, 2 липня, привітали з професійним святом і вручили їм високі обласні нагороди.Пр це інформує Управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.За високопрофесійне виконання службових обов’язків, особистий внесок у реалізацію державної податкової політики, сумлінну працю та з нагоди Дня податківця України Почесною грамотою обласної державної адміністрації нагородили працівників Головного управління ДПС в області. А саме:– заступника начальника управління начальника відділу контрольно-перевірочної роботи юридичних осіб управління податків і зборів з фізичних осіб;– начальника управління податкового моніторингу;– заступника начальника управління – начальника відділу податків і зборів з юридичних осіб Луцького управління;– заступника начальника управління – начальника відділу ліцензування роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів;– головного державного ревізора-інспектора відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування.Подяку голови обласної державної адміністрації отримала очільниця Головного управління ДПС у Волинській області