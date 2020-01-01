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У Луцьку податківців привітали з професійним святом і нагородили грамотами. ФОТО

У Луцьку податківців привітали з професійним святом і нагородили грамотами. ФОТО
Волинських податківців сьогодні, 2 липня, привітали з професійним святом і вручили їм високі обласні нагороди.

Пр це інформує Управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.

За високопрофесійне виконання службових обов’язків, особистий внесок у реалізацію державної податкової політики, сумлінну працю та з нагоди Дня податківця України Почесною грамотою обласної державної адміністрації нагородили працівників Головного управління ДПС в області. А саме:

Дейнегу Руслану Ярославівну – заступника начальника управління начальника відділу контрольно-перевірочної роботи юридичних осіб управління податків і зборів з фізичних осіб;

Іванова Вадима Аркадійовича – начальника управління податкового моніторингу;

Куньчик Галину Євгенівну – заступника начальника управління – начальника відділу податків і зборів з юридичних осіб Луцького управління;

Малярчук Людмилу Миколаївну – заступника начальника управління – начальника відділу ліцензування роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів;

Поляка Романа Миколайовича – головного державного ревізора-інспектора відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування.

Подяку голови обласної державної адміністрації отримала очільниця Головного управління ДПС у Волинській області Савчук Світлана Павлівна.

У Луцьку податківців привітали з професійним святом і нагородили грамотами. ФОТО
У Луцьку податківців привітали з професійним святом і нагородили грамотами. ФОТО
У Луцьку податківців привітали з професійним святом і нагородили грамотами. ФОТО
У Луцьку податківців привітали з професійним святом і нагородили грамотами. ФОТО
У Луцьку податківців привітали з професійним святом і нагородили грамотами. ФОТО
У Луцьку податківців привітали з професійним святом і нагородили грамотами. ФОТО

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Теги: Волинь, податківці, свято, нагороди
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