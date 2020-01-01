Брати Забіяки відкрили фірмовий магазин у рідному для них будинку*
Сьогодні, 18:45
У Луцьку відкрили нову М’ясну лавку «Забіяка&Забіяка». Крамниця почала працювати 1 липня за адресою проспект Соборності, 28.
Це вже четвертий у Луцьку та шостий на Волині фірмовий магазин компанії «Забіяка».
У асортименті магазину – ковбасні вироби, м’ясні делікатеси, свіже м’ясо та напівфабрикати. Є й кілька новинок від Фамільної майстерні «Забіяка&Забіяка»: охолоджені напівфабрикати – котлети з яловичини, зі свинини та курячі.
Як зазначають засновник компанії Сергій та Олександр Забіяки, магазин особливий з кількох причин.
«Саме у цьому будинку пройшло наше дитинство та юність. Можна сказати, що ми особисто знайомі із клієнтами, адже знаємо багатьох мешканців усіх навколишніх будинків», - розповів Сергій Забіяка.
Також варто зауважити, що саме у цій М’ясній лавці «Забіяка&Забіяка» вперше запрацювала фірмова точка їжі To go «Смакуй Brats тут». Усі охочі можуть придбати хот-дог із ковбаскою Brats та насолодитись якісним та смачним fast food.
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Це вже четвертий у Луцьку та шостий на Волині фірмовий магазин компанії «Забіяка».
У асортименті магазину – ковбасні вироби, м’ясні делікатеси, свіже м’ясо та напівфабрикати. Є й кілька новинок від Фамільної майстерні «Забіяка&Забіяка»: охолоджені напівфабрикати – котлети з яловичини, зі свинини та курячі.
Як зазначають засновник компанії Сергій та Олександр Забіяки, магазин особливий з кількох причин.
«Саме у цьому будинку пройшло наше дитинство та юність. Можна сказати, що ми особисто знайомі із клієнтами, адже знаємо багатьох мешканців усіх навколишніх будинків», - розповів Сергій Забіяка.
Також варто зауважити, що саме у цій М’ясній лавці «Забіяка&Забіяка» вперше запрацювала фірмова точка їжі To go «Смакуй Brats тут». Усі охочі можуть придбати хот-дог із ковбаскою Brats та насолодитись якісним та смачним fast food.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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