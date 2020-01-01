Брати Забіяки відкрили фірмовий магазин у рідному для них будинку*

У Луцьку відкрили нову. Крамниця почала працювати 1 липня за адресою проспект Соборності, 28.Це вже четвертий у Луцьку та шостий на Волині фірмовий магазин компанії «Забіяка».У асортименті магазину – ковбасні вироби, м’ясні делікатеси, свіже м’ясо та напівфабрикати. Є й кілька новинок від Фамільної майстерні «Забіяка&Забіяка»: охолоджені напівфабрикати – котлети з яловичини, зі свинини та курячі.Як зазначають засновник компаніїта, магазин особливий з кількох причин.«Саме у цьому будинку пройшло наше дитинство та юність. Можна сказати, що ми особисто знайомі із клієнтами, адже знаємо багатьох мешканців усіх навколишніх будинків», - розповів Сергій Забіяка.Також варто зауважити, що саме у цій М’ясній лавці «Забіяка&Забіяка» вперше запрацювала фірмова точка їжі To go «Смакуй Brats тут». Усі охочі можуть придбати хот-дог із ковбаскою Brats та насолодитись якісним та смачним fast food.