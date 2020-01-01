Будівельній компанії «Інвестор» – 7 років. ВІДЕО

Будівельна компанія «Інвестор» почала свою історію 2 липня 2013 року.За цей час на карті Волині з’явилося шість нових житлових комплексів. А це – більше 50 000 м2 житла і понад пів тисячі родин, які отримали нову сучасну домівку, - йдеться на сайті забудовника.- ЖК «Струмочок»: 10 котеджів і 3 секції таунхаусів у с. Струмівка;- ЖК «Сіріус»: 16 таунхаусів у м. Луцьку;- ЖК «Оріон»: 4 квадрохауси у с. Зміїнець;- ЖК «Парковий квартал»: 3 багатоквартирні будинки у м. Ковелі;- ЖК «Юпітер»: 3 багатоквартирні будинки у с. Липини;- ЖК «Супернова»: 8 багатоквартирних будинків у м. Луцьку;- ЖК «Струмочок-2»: 19 котеджів, 107 таунхаусів, багатоквартирні будинки у с. Струмівка.Усі житлові комплекси – абсолютно різні за стилем і мають нетипове планування. У той же час в усіх ЖК – багато спільного. Простора територія з місцями для відпочинку, гарантовані паркомісця, хороша інфраструктура, організована безпека – усе це стало візитівкою об’єктів, які збудовані «Інвестором».