вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Будівельній компанії «Інвестор» – 7 років. ВІДЕО

Будівельній компанії «Інвестор» – 7 років. ВІДЕО
Будівельна компанія «Інвестор» почала свою історію 2 липня 2013 року.

За цей час на карті Волині з’явилося шість нових житлових комплексів. А це – більше 50 000 м2 житла і понад пів тисячі родин, які отримали нову сучасну домівку, - йдеться на сайті забудовника.

- ЖК «Струмочок»: 10 котеджів і 3 секції таунхаусів у с. Струмівка;
- ЖК «Сіріус»: 16 таунхаусів у м. Луцьку;
- ЖК «Оріон»: 4 квадрохауси у с. Зміїнець;
- ЖК «Парковий квартал»: 3 багатоквартирні будинки у м. Ковелі;
- ЖК «Юпітер»: 3 багатоквартирні будинки у с. Липини;
- ЖК «Супернова»: 8 багатоквартирних будинків у м. Луцьку;
- ЖК «Струмочок-2»: 19 котеджів, 107 таунхаусів, багатоквартирні будинки у с. Струмівка.

Усі житлові комплекси – абсолютно різні за стилем і мають нетипове планування. У той же час в усіх ЖК – багато спільного. Простора територія з місцями для відпочинку, гарантовані паркомісця, хороша інфраструктура, організована безпека – усе це стало візитівкою об’єктів, які збудовані «Інвестором».


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Будівельна компанія, «Інвестор», день народження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Брати Забіяки відкрили фірмовий магазин у рідному для них будинку*
Сьогодні, 18:45
Антисанітарія та купа мотлоху: лучанин перетворив свою квартиру на сміттєзвалище. ФОТО
Сьогодні, 18:40
Будівельній компанії «Інвестор» – 7 років. ВІДЕО
Сьогодні, 18:20
На коронавірус захворів працівник Волинського апеляційного суду
Сьогодні, 18:02
У селі біля Луцька три роки незаконно жив поляк
Сьогодні, 17:46
Схожі новини
Жити над руслом Стирича: що розкажуть сусіди і місця навколо ЖК «Супернова». ФОТО* Жити над руслом Стирича: що розкажуть сусіди і місця навколо ЖК «Супернова». ФОТО*
29 травень, 14:00
«Головне було не зникнути з ефіру»: як «Інвестор» пережив карантинну турбулентність. ФОТО «Головне було не зникнути з ефіру»: як «Інвестор» пережив карантинну турбулентність. ФОТО
04 травень, 13:00
ЖК «Супернова»: фотозвіт з будівельного майданчика* ЖК «Супернова»: фотозвіт з будівельного майданчика*
30 квітень, 11:40
Як будівельна компанія «Інвестор» працює в умовах карантину. ФОТО. ВІДЕО* Як будівельна компанія «Інвестор» працює в умовах карантину. ФОТО. ВІДЕО*
16 квітень, 14:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де на Волині не буде світла 3 липня
Сьогодні, 19:00
 0
Брати Забіяки відкрили фірмовий магазин у рідному для них будинку*
Сьогодні, 18:45
 0
Антисанітарія та купа мотлоху: лучанин перетворив свою квартиру на сміттєзвалище. ФОТО
Сьогодні, 18:40
 0
Будівельній компанії «Інвестор» – 7 років. ВІДЕО
Сьогодні, 18:20
 0
На коронавірус захворів працівник Волинського апеляційного суду
Сьогодні, 18:02
 0
Медіа
відео
1/8