Українці бояться їхати в Карпати: чи відновився курорт після повеней. ВІДЕО





Перше, що приходить на думку – це Карпати. Проте масштабні повені зруйнували плани українців і більшість з них зараз бояться відвідувати популярний курорт, - пишуть

Але місцеві запевняють, що туристичні дороги вже розчищають, а усі комплекси відпочинку і ресторани – працюють.



Найпопулярніші місця в Яремчі та інших сусідніх селах, де раніше були маси українців та іноземців, зараз пустують. Наважуються відвідувати їх одиниці.



Мало туристів зараз і в селі Микуличин. Повінь там принесла свої втрати: частину села затопив місцевий потічок. Люди зізнаються, що через це доводиться відмовляти багатьом туристам, які цікавляться курортом.



Гостей у Карпатах зараз вчетверо менше, ніж зазвичай. Але стихія налякала не всіх і тому деякі туристи все ж наважуються туди приїхати.



Дорогу та мости в селах і на трасах державного значення відновлюють. Проте досі заблоковані проїзди до водоспадів, туристичних стежок та інших популярних локацій.



Негода в області принесла шкоди на понад мільярд гривень. Кабмін обіцяє виділити гроші на ліквідацію наслідків.



Також сотні будинків було підтоплено і на Івано-Франківщині. На допомогу місцевим жителям прийшли рятувальники ДСНС, які евакуювали людей.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Літо – пора відпусток та відпочинку. Карантин закрив іноземні курорти. А тому українці почали цікавитись внутрішнім туризмом.Перше, що приходить на думку – це Карпати. Проте масштабні повені зруйнували плани українців і більшість з них зараз бояться відвідувати популярний курорт, - пишуть Факти.

Але місцеві запевняють, що туристичні дороги вже розчищають, а усі комплекси відпочинку і ресторани – працюють.Найпопулярніші місця в Яремчі та інших сусідніх селах, де раніше були маси українців та іноземців, зараз пустують. Наважуються відвідувати їх одиниці.Мало туристів зараз і в селі Микуличин. Повінь там принесла свої втрати: частину села затопив місцевий потічок. Люди зізнаються, що через це доводиться відмовляти багатьом туристам, які цікавляться курортом.Гостей у Карпатах зараз вчетверо менше, ніж зазвичай. Але стихія налякала не всіх і тому деякі туристи все ж наважуються туди приїхати.Дорогу та мости в селах і на трасах державного значення відновлюють. Проте досі заблоковані проїзди до водоспадів, туристичних стежок та інших популярних локацій.Негода в області принесла шкоди на понад мільярд гривень. Кабмін обіцяє виділити гроші на ліквідацію наслідків.Також сотні будинків було підтоплено і на Івано-Франківщині. На допомогу місцевим жителям прийшли рятувальники ДСНС, які евакуювали людей.

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