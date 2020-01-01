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Поділ землі під Старим ринком оскаржуватимуть у суді

Поділ землі під Старим ринком оскаржуватимуть у суді
Волинська облспоживспілка оскаржуватиме у суді рішення міської ради про поділ земельної ділянки площею більше двох гектарів, де нині розташована частина Центрального ринку.

Про це Суспільному розповіла голова правління Волинської облспоживспілки Марта Кандиба.

Нагадаємо, сьогодні 2 липня 28 міських обранців проголосували "за" поділ земельної ділянки на 4 частини. Поки депутати вирішували долю ринку, підприємці влаштували акцію протесту. Зі слів патрульного поліцейського Олександра Волошина, який слідкував за порядком на акції, пікетувало раду майже дві сотні людей.

"Таке рішення незаконне. На цій земельній ділянці знаходиться наше майно. Ми не повертали цю земельну ділянку міській раді. Це порушення наших майнових прав. Після прийняття такого рішення ми втратимо можливість користуватися нашим майном згідно його призначення", - каже голова правління облспоживспілки.

У юридичному відділі міськради наполягають, орендних правовідносин міськрада з облспоживспілкою не має. Зі слів Андрія Максим'яка, ця земля належить громаді Луцька.

"Наразі оголошений Всеукраїнський архітектурний конкурс на кращу пропозицію розвитку території поблизу Луцького замку і, очевидно, що ця ділянка, яка утворилася, вивільнилася, площею 1,4 га. буде використовуватись для реалізації проекту", - розповідає юрист.

Коли відбудеться демонтаж контейнерів на Центральному ринку, юрист не сказав.


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Теги: Старий ринок, поділ землі, суд
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