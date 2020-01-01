У селі біля Луцька три роки незаконно жив поляк
Сьогодні, 17:46
На Волині 2 липня міграційники затримали нелегала з Польщі.
Про це інформує пресслужба Міграційної служби Волинської області.
Зазначається, що мігрант 1978 року народження проживав нелегально з українкою у селі Чаруків Луцького району упродовж останніх трьох років.
Вранці чоловіка затримали та доправили до КПП "Ягодин". Відтак, для іноземця-порушника міграційна служба прийняла рішення про заборону в'їзду на територію України протягом трьох років.
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Про це інформує пресслужба Міграційної служби Волинської області.
Зазначається, що мігрант 1978 року народження проживав нелегально з українкою у селі Чаруків Луцького району упродовж останніх трьох років.
Вранці чоловіка затримали та доправили до КПП "Ягодин". Відтак, для іноземця-порушника міграційна служба прийняла рішення про заборону в'їзду на територію України протягом трьох років.
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Коментарі 1
А бабу залишили без мужика? Тепер по руках піде.
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