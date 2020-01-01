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У селі біля Луцька три роки незаконно жив поляк

У селі біля Луцька три роки незаконно жив поляк
На Волині 2 липня міграційники затримали нелегала з Польщі.

Про це інформує пресслужба Міграційної служби Волинської області.

Зазначається, що мігрант 1978 року народження проживав нелегально з українкою у селі Чаруків Луцького району упродовж останніх трьох років.

Вранці чоловіка затримали та доправили до КПП "Ягодин". Відтак, для іноземця-порушника міграційна служба прийняла рішення про заборону в'їзду на територію України протягом трьох років.

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Теги: поляк, нелегал, Чаруків
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Коментарі 1
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