На коронавірус захворів працівник Волинського апеляційного суду





Про це



Зауважують, чинне законодавство не передбачає призупинення роботи суду, а отже Волинський апеляційний суд продовжує здійснювати судочинство задля забезпечення доступу до правосуддя.



Разом з цим, з метою безпечного перебування у приміщенні суду на постійній основі проводиться прибирання дезінфекційними засобами всіх поверхонь. Тако вживають заходів до самоізоляції осіб, які безпосередньо контактували з хворим, з їх наступним тестуванням на COVID-19.



З метою запобігання поширення коронавірусу COVID-19 на період запровадження карантину в Україні та посиленого протиепідемічного режиму, зборами суддів Волинського апеляційного суду від 16 березня 2020 року було прийнято рішення № 3 «Про вжиття заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19».



Наголошують, до суду здійснюється пропуск лише учасників судових засідань.



"Рекомендуємо громадянам подавати документи, звернення та заяви засобами електронного та поштового зв’язку, а також шляхом залишення кореспонденції у скриньці, яка знаходиться у холі суду на першому поверсі, з 8:00 години до 16:30 години (у п’ятницю з 8:00 години до 15:30 години).



Наполегливо просимо громадян, які є учасниками судових процесів, утриматися від участі у судових засіданнях, якщо слухання не передбачають обов’язкової присутності учасників сторін, а також утримуватися від відвідин суду, якщо у вас є ознаки будь-якого вірусного захворювання", - йдеться у повідомленні.



Також у Волинському апеляційному суді тимчасово, на період запровадження карантину, припинили особистий прийом громадян посадовими особами суду та працівниками відділу прийому громадян та документального забезпечення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В одного з працівників Волинського апеляційного суду лабораторно підтвердили діагноз COVID-19.Про це повідомляють на сайті суду.Зауважують, чинне законодавство не передбачає призупинення роботи суду, а отже Волинський апеляційний суд продовжує здійснювати судочинство задля забезпечення доступу до правосуддя.Разом з цим, з метою безпечного перебування у приміщенні суду на постійній основі проводиться прибирання дезінфекційними засобами всіх поверхонь. Тако вживають заходів до самоізоляції осіб, які безпосередньо контактували з хворим, з їх наступним тестуванням на COVID-19.З метою запобігання поширення коронавірусу COVID-19 на період запровадження карантину в Україні та посиленого протиепідемічного режиму, зборами суддів Волинського апеляційного суду від 16 березня 2020 року було прийнято рішення № 3 «Про вжиття заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19».Наголошують, до суду здійснюється пропуск лише учасників судових засідань."Рекомендуємо громадянам подавати документи, звернення та заяви засобами електронного та поштового зв’язку, а також шляхом залишення кореспонденції у скриньці, яка знаходиться у холі суду на першому поверсі, з 8:00 години до 16:30 години (у п’ятницю з 8:00 години до 15:30 години).Наполегливо просимо громадян, які є учасниками судових процесів, утриматися від участі у судових засіданнях, якщо слухання не передбачають обов’язкової присутності учасників сторін, а також утримуватися від відвідин суду, якщо у вас є ознаки будь-якого вірусного захворювання", - йдеться у повідомленні.Також у Волинському апеляційному суді тимчасово, на період запровадження карантину, припинили особистий прийом громадян посадовими особами суду та працівниками відділу прийому громадян та документального забезпечення.

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