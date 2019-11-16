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У Луцьку муніципали виявили працівників школи, які закидали територію сухим гіллям

У Луцьку муніципали виявили працівників школи, які закидали територію сухим гіллям
Інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради виявили факт звалювання гілля у невідведеному для цього місці працівниками закладу освіти.

Порушення вчинили працівники загальноосвітньої школи I-III ступенів №17 міста Луцька, повідомляють на сторінці департаменту муніципальної варти міськради.

На відповідальну особу склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 152 КУпАП та видали припис на термінове прибирання гілля.

Штраф за вказане порушення, як на посадову особу – від 850 до 1700 грн.

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Теги: луцька школа, звалювання гілля
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